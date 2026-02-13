お笑い芸人の岡野陽一（44）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（34）が唱える説に共感した。

同番組では、コンプライアンスが厳しい昨今、普段言えないことを謙虚に打ち明ける人気企画「小さい声なら言える会」を実施。岡野の他、「たくろう」「エバース」の両コンビ、「EXIT」兼近大樹、「さや香」新山、「レインボー」ジャンボたかおが集結した。

そこで兼近は「カラオケで、若い子の間で流行ってる曲を若い子に歌ってる人、ダサすぎませんか」と提言。10代に向けた歌詞を中高年が歌い上げる厳しさを力説したが、「でも逆もある」と切り出した。

そして「女の子の場合は、古い曲をおじさんに向けて歌ったりしません？」と吐露。「お前、その世代で刺さってるわけねぇじゃん」と切り捨てると、岡野も「分かる、港区の人とかね」と“港区女子”を例に挙げた。

しかし「見取り図」盛山晋太郎が「でも優しさもあるんじゃない？おじさんはコレを歌ったら喜んでくれるやろなみたいな」と指摘すると、「たくろう」きむらバンドは「正直、若い子が“歌謡曲とか知ってます”って言って、松田聖子さんの歌とかを歌ってる時、めっちゃかわいいなって思います」とぶっちゃけた。

共演者から「そっち！？」と驚かれる中、ジャンボたかおは「俺もそう」と共感し、「デートで、昔の曲が基本好きなんで、女の子が“真夏の果実”と、“離したくはない”と“何も言えなくて…夏”歌った」と回想。「俺、告りましたからね」と打ち明けると、「こいつ、チョロすぎるやろ」とツッコまれていた。