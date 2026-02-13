１３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ついにトキ（高石あかり）が熊本に行くことを決意。親友のサワ（円井わん）にも別れを告げ、いよいよ出発となったが、ネットでは、錦織（吉沢亮）以外にも、姿が見えなかった人物がおり、残念がる声が上がった。

この日の「ばけばけ」では、ついにヘブン（トミー・バストウ）とトキが熊本へ旅立つ。船での出発となり、海岸にはヘブンの教え子が見送りに。トキは「あの…錦織さんはどこに？」と聞くと、錦織の弟は「兄は家に。体調があまり良くないそうで」と説明。驚くトキは、ヘブンの手を引っ張り「会いにいきましょう。会って、許されんかもしれんけど、謝って、それから熊本へ」と言うも、ヘブンは「ダイジョウブ、ワカレル、シマシタ」と言って、そのまま船で出発する。

このヘブンとトキの見送りには、花田旅館の面々の姿はなかった。当然、お別れは言っていると思われるが、今週はそのお別れシーンは描かれなかった。ネットでは「松江を離れる前に、花田旅館のみなさんとのお別れシーンをみせてほしいなと思ってたけど、残念ながら今日のこの回の中に入る余地はなさそう」「山橋薬舗と花田旅館は出てこないのか」「欲を言えば花田旅館の皆様との別れも見たかった」「県知事もおリヨさんも花田旅館の面々も山橋さんも来てなかったか…」「最後に花田旅館メンバー見たかったな」などの声があふれていた。