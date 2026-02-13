FRONTIER、『バイオハザード レクイエム』がもらえるPCバンドルキャンペーン
FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、「NVIDIA：『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン」を開始した。対象PCの購入で『バイオハザード レクイエム』が手に入るバンドルクーポンをプレゼントする。2026年3月16日まで。
『バイオハザード レクイエム』がもらえるPCバンドルキャンペーン
FRONTIERにて、GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070が搭載されたデスクトップPCを購入すると、『バイオハザード レクイエム』が手に入るバンドルクーポンを同梱するキャンペーン。開催概要は以下の通り。
購入対象期間：2026年2月10日(火)23：00 〜 2026年3月16日(月) 23:59
クーポン引換終了日：2026年4月16日（木）まで
対象製品：GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070が搭載されたデスクトップPC
特典：『バイオハザード レクイエム』 ゲームコード（ゲームの発売予定日は2月27日）
※1人1コード限り。数量限定でコードがなくなり次第終了。
