元TOKIOの松岡昌宏さんが2026年2月13日、人気バラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」（日本テレビ系）から降板することを発表した。

「TOKIOというグループは、鉄腕DASHに育てていただいた」

松岡さんは、自身が代表をつとめる芸能事務所株式会社MMsun（エムエムサン）に、「松岡昌宏の出演番組に関するお知らせ 」との文書を公開した。

「私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました」

松岡さんは、「これまでにご一緒させていただいたたくさんの共演者やゲストの方々、番組制作スタッフの皆様やスポンサー各社、そして福島県をはじめとした番組制作にご協力いただいた地域の皆様、さらには番組をご覧いただいた視聴者やファンの皆様からたくさんの応援や励ましをいただきましたことに、心から感謝しております」と感謝をつづった。

「私自身そしてTOKIOというグループは、鉄腕DASHに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません」とし、「先日、日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました」と説明した。

「楽しく、そして優しい鉄腕DASHを作り続けていただけることを切に願っております」

「これからも私は鉄腕 DASH を応援させていただきます」とした上で、「日本テレビ様には素晴らしいキャストと番組制作関係者の想いやアイデア、そして番組に関係する皆様の安全と権利に十分にご配慮いただきながら、楽しく、そして優しい鉄腕DASHを作り続けていただけることを切に願っております」と呼びかけ。

「そして松岡昌宏も鉄腕DASHで培った経験を大切に、これからも精進してまいります。引き続き応援してやって下さい」と結んだ。

「子供の頃から見ていた番組が無くなっていくような感覚で何とも言えない」

松岡さんが所属していた「TOKIO」をめぐっては、松岡さんと城島茂さん、国分太一さんの3人で設立した「株式会社TOKIO」が、25年6月に発覚した国分さんの不祥事をきっかけに廃業。グループも解散した。

松岡さん個人は12月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENT社とのエージェント契約を終了し、26年1月にMMsunを立ち上げていた。

松岡さんは同番組への出演機会が減少していたほか、毎年恒例の正月特番「ウルトラマンDASH」にも出演していなかったことから、今後の動向が注視されていた。

SNSでは、「鉄腕DASH...松岡昌宏さんまでいなくなったらどうするの？ 応援するって言うから存続自体はするんだろうけど,いつまで持つことやら」「ついにこの時が来たか、、、子供の頃から見ていた番組が無くなっていくような感覚で何とも言えない 楽しい時間をありがとうございました 30年間お疲れ様でした！」など、惜しむ声が相次いでいる。