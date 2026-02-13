鹿児島県公立高校入試倍率【全校掲載】高倍率は鹿児島南（体育）、玉龍、鹿児島中央、甲南、鶴丸【令和8年度高校受験志願倍率と出願者数】2026
令和8年度 鹿児島県公立高校入試2026 出願倍率（2月13日）各学区の出願倍率（2026年2月13日発表）（各リンク先で画像で掲載しています）▼（リンク）【鹿児島学区一覧】鶴丸、甲南、鹿児島中央、松陽、武岡台、鹿児島工業、鹿児島南、鹿児島商業、玉龍、伊集院など▼（リンク）【南薩学区一覧】指宿、加世田、枕崎など▼（リンク）【北薩学区一覧】川内、出水など▼（リンク）【姶良・伊佐学区一覧】加治木、加治木工業、国分など▼（リンク）【大隅学区】鹿屋、鹿屋工業、志布志など▼（リンク）【熊毛学区】種子島、屋久島など▼（リンク）【大島学区】大島、奄美など▼（リンク）【定時制】鹿児島学区
鹿児島県公立高校一般入試の志願倍率が１３日発表されました。学力検査の定員は10,425人です。全日制・定時制を合わせた出願者数は7,986人、全体の出願倍率は0.77倍です。高校倍率 高い学校では
志願倍率は、高い順に、鹿児島南（体育）2.38倍、鹿児島玉龍1.68倍、鹿児島中央1.61倍、甲南1.58倍、鶴丸1.52倍となっています。
鹿児島学区は鶴丸、甲南、鹿児島中央、錦江湾、武岡台、開陽、明桜館、松陽、鹿児島東、鹿児島工業、鹿児島南、吹上、伊集院、市来農芸、串木野、鹿児島玉龍、鹿児島商業、鹿児島女子です。南薩学区
指宿、山川、穎娃、枕崎、鹿児島水産、加世田、加世田常潤、川辺、薩南工業、指宿商業です。北薩学区
川内、川内商工、川薩清修館、薩摩中央、鶴翔、野田女子、出水、出水工業、出水商業です。姶良・伊佐学区
大口、伊佐農林、霧島、蒲生、加治木、加治木工業、隼人工業、国分、福山、国分中央です。大隅学区
曽於、志布志、串良商業、楠隼、鹿屋、鹿屋農業、鹿屋工業、垂水、南大隅、鹿屋女子です。熊毛学区
種子島、種子島中央、屋久島です。大島学区
大島、奄美、大島北、古仁屋、喜界、徳之島、沖永良部、与論です。定時制
開陽、奄美です。
