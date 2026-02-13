豪ドル、対ドルでやや軟調＝オセアニア為替概況



豪ドル/ドルはドル全面高を受けて売りが優勢となった。前日の海外市場でドル高が進み0.7140ドル台から0.7080割れまで下落。その後少し戻すも0.7100が重くなって、オセアニア・東京市場を無明田。昼過ぎまで0.7090ドルを挟んでのもみ合いに終始していたが、午後に入ってのドル高進行を受けて0.7060ドル台を付ける展開となっている。



NZドルドルも同様に午後に入ってドル高に押され0.6020ドル台を付けた。買いが市場で0.6070ドル台から0.6020ドル台に下落。オセアニア・東京市場は0.6030ドル台中心の推移。



豪ドル円は午前の円安局面で108円79銭まで上昇。その後は109円50銭ばさみ。NZドル円は午前の円安局面で92円20前前後から92円56銭まで上昇。午後にかけては92円40銭ばさみの推移。



今週の主な指標

豪州

02/10 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （2月） 結果 -2.6% 前回 -1.7% （前月比）

02/10 09:30 NAB企業景況感 （1月） 結果 7.0 前回 9.0 （NAB企業景況感）



NZ

02/13 11:00 2年インフレ予想 （2026年 第1四半期） 結果 2.37% 前回 2.28% （2年インフレ予想）

外部サイト