【スイス】
消費者物価指数（CPI）（1月）16:30
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)　
予想　0.1%　前回　0.1%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）19:00
予想　0.3%　前回　0.3%（前期比)
予想　1.3%　前回　1.3%（前年比)

ユーロ圏貿易収支（12月）19:00
予想　N/A　前回　99.0億ユーロ（季調前)　
予想　N/A　前回　107.0億ユーロ（季調済)

【米国】
消費者物価指数（CPI）（1月）22:30
予想　0.3%　前回　0.3%（前月比)
予想　2.5%　前回　2.7%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.5%　前回　2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

※予定は変更することがあります