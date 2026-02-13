これからの予定【経済指標】
【スイス】
消費者物価指数（CPI）（1月）16:30
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.1% 前回 0.1%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）19:00
予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)
予想 1.3% 前回 1.3%（前年比)
ユーロ圏貿易収支（12月）19:00
予想 N/A 前回 99.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 107.0億ユーロ（季調済)
【米国】
消費者物価指数（CPI）（1月）22:30
予想 0.3% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.7%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.5% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
※予定は変更することがあります
