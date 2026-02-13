関ヶ原の戦い（１６００年）で西軍を率いた武将、石田三成（１５６０〜１６００年）のものと伝わる頭骨のレプリカを基に、佐賀大の研究者らが顔を復元した。

やや細面で、肖像画やドラマで描かれるイメージ通り、あっさりとした風貌（ふうぼう）だったことが明らかになった。

関ヶ原で敗れた三成は斬首され、遺体は京都市の大徳寺三玄院の墓地に葬られたと伝わる。

１９０７年（明治４０年）、民間の調査で寺院の墓地が発掘された際、人骨と小刀がみつかった。斬首された武将は、首と胴に小刀を刺し、再びつなぎ合わせて埋葬する習わしがあったことから、人骨は三成のものと考えられている。

その後、骨は埋め戻され、遺骨を鑑定した解剖学者の足立文太郎・京都帝国大（京都大）教授の指示で、頭骨の石こうレプリカが作成された。

復顔は、古人骨の研究が専門の川久保善智・佐賀大助教（形質人類学）らが行った。京都大学総合博物館に保管されているレプリカを３Ｄスキャナーで計測して精査。肉付けは、現代日本人の骨から皮膚までの厚さなどのデータを参考にして行った。

頭骨は顔が長く、凹凸の少ない形をしていた。このタイプは、顔立ちが薄い傾向にあり、ひげや眉毛は薄く再現した。損傷していた鼻周辺は、骨格から皮膚の形状を推定する新手法を使って造形した。

三成の顔を巡っては、子孫の杉山家に伝わる肖像画が知られている。顎が細くとがり、口と顎、頬にひげをうっすらと生やした顔立ちをしており、今回復顔された彫りの浅い顔つきとよく似ていた。

川久保助教は「骨の形から想像していた通りの顔つきになった。レプリカからはＤＮＡ分析はできないだけに、形態学的アプローチから実像に迫れた意義は大きい」と話している。