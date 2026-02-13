川崎に明治大学3年の武藤俊太朗が特指で加入…1月から練習参加のSF「全力で頑張ります」

B1東地区所属の川崎ブレイブサンダースは2月13日、明治大学3年の武藤俊太朗が特別指定選手として加入することを発表した。

新潟県出身で現在21歳の武藤は、190センチ87キロのスモールフォワード。開志国際高校3年次には冬の全国制覇を成し遂げ、大会ベスト5に選ばれた。高校時代から世代別日本代表に何度も選出されており、「FIBA U19バスケットボール ワールドカップ2023」にも出場した。在学中の明治大学では「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」で、1試合平均8.7得点5.4リバウンドをマークしている。

高校在学時の2023年1月に地元・新潟アルビレックスBB（当時B1）へ特別指定選手として加入した経歴も持つ武藤。今年1月に川崎のトップチームへの練習参加が発表されており、改めて選手契約を結び、2月14日の宇都宮ブレックス戦からエントリー可能となる。

今回の発表に際し、武藤は「この度特別指定選手として加入する事になりました、明治大学の武藤俊太朗です。短い期間ですが、少しでもチームの勝利に貢献できるように全力で頑張ります。応援よろしくお願いします」と挨拶している。