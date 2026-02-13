ナゲッツの大黒柱ニコラ・ヨキッチが球宴前にNBA史上初のスタッツラインをクリア

2月12日（現地時間11日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、ホームのボール・アリーナでメンフィス・グリズリーズを122－116で下し、翌13日を終えて35勝20敗とし、ウェスタン・カンファレンス3位でオールスターブレイクを迎えた。

この試合、ナゲッツではニコラ・ヨキッチがいずれもゲームハイとなる26得点15リバウンド11アシストのトリプルダブル。さらにジャマール・マレーが23得点6リバウンド7アシスト、ティム・ハーダウェイJr.が21得点、クリスチャン・ブラウンが14得点7リバウンド6アシスト、ジュリアン・ストローサーが11得点、ブルース・ブラウンが10得点をマーク。

なかでもヨキッチは今シーズンNBA最多となる20度目のトリプルダブル。1シーズンに20度以上のトリプルダブルは通算4度目で、ラッセル・ウェストブルック（サクラメント・キングス）と並んでNBA歴代2位タイ。その上にいるのはオスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか／5度）のみとなった。

キャリア11年目の今シーズン。セルビア出身の万能型ビッグマンは、左ヒザの過伸展と骨挫傷により、昨年末から16試合連続で欠場も、1月31日のロサンゼルス・クリッパーズ戦から復帰し、現在は4戦連続でトリプルダブルを達成。

ここまで、ヨキッチは39試合へ出場し、リーグ7位の平均28.7得点に1.4スティール、さらにリーグ最多の12.3リバウンド10.7アシストを残し、フィールドゴール成功率59.0パーセント、3ポイントシュート成功率42.0パーセント（平均1.9本成功）、フリースロー成功率84.0パーセントの好成績を残している。

今月19日に31歳を迎える男は、今シーズンここまで計1119得点、480リバウンド、417アシスト、53スティール、30ブロック、3ポイント成功数76本、フリースロー成功数257本に到達した。

『OptaSTATS』によると、レギュラーシーズンにおいてオールスターブレイクを迎える前の時点で1000得点、475リバウンド、400アシスト、30ブロック、3ポイント成功数75本、フリースロー成功数250本をクリアしたのは、今シーズンのヨキッチがNBA史上初とのこと。

ウェスト上位にいるナゲッツを多方面で支えるビッグマンは、今シーズンもMVPの有力候補であり、新たな記録も樹立した。



Missed 16 games, still leads the league 🃏 pic.twitter.com/AH1oaLhonX

- Denver Nuggets (@nuggets) February 12, 2026

【動画】今シーズン20度目のトリプルダブルを達成したヨキッチ





