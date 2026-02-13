１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円２９銭前後と前日の午後５時時点に比べて３０銭程度のドル高・円安となっている。



１２日に発表された米経済指標が低調で、同日の米長期金利が低下したことから日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが先行した。ただ、高市早苗首相の経済ブレーンの１人である本田悦朗・京大客員教授がロイターとのインタビューで、「次の利上げの前には昨年１２月の利上げの効果検証が必要で、３月など早期の実施はないだろう」との見方を示したことが伝えられると、日銀による早期の追加利上げ観測が後退するとともに円売りが流入した。日銀の田村直樹審議委員が講演で「今春にも２％の物価安定の目標が実現されたと判断できる可能性が十分にある」と述べ、タカ派的との受け止めから軟化する場面もあったが、週末要因から下値ではドルの買い戻しが入りやすく、午後２時５０分ごろには一時１５３円４０銭をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８５９ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８１円８０銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している



