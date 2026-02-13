ソディックが後場終盤にプラスに転じる、１００万株を上限とする自社株買いと２６年１２月期６円増配予想を好感

ソディック<6143.T>が後場終盤になってプラス圏に急浮上し連日の昨年来高値更新となっている。午後３時ごろに上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．９７％）、または１０億円とする自社株買いを実施すると発表。また、２６年１２月期の配当予想を中間２０円・期末１５円の年３５円（前期２９円）にすると発表しており、これらを好感した買いが入っている。中間配当で設立５０周年を記念して記念配当６円を実施する。一方、自社株の取得期間は２月１６日から４月１５日までで、株主還元の強化及び経営環境の変化に対応した機動的資本政策により、株式価値の向上を図るのが狙い。



同時に発表した２６年１２月期連結業績予想は、売上高８８５億円（前期比９．８％増）、営業利益５５億円（同３０．２％増）、純利益５１億円（同１３．０％増）を見込む。工作機械事業で、生成ＡＩの普及に伴い設備投資が増加しているデータセンター向けの光通信デバイス、超精密度光コネクタ関連などへの需要拡大が見込まれるほか、産業機械事業でもデータセンターの増加による電子部品向けの需要拡大を見込む。



なお、２５年１２月期決算は、売上高８０５億７２００万円（前の期比９．４％増）、営業利益４２億２４００万円（同８９．４％増）、純利益４５億１４００万円（同９．７％増）だった。



