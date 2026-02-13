アシックス<7936.T>＝後場上げ幅急拡大し新値街道復帰。昨年８月につけた上場来高値を更新した。この日、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ２６年１２月期の業績予想を開示し、今期の売上高が前期比１７．２％増の９５００億円、最終利益が同１１．４％増の１１００億円となる見通しを示した。２ケタの増収増益でかつ、前期に続き過去最高益の更新を計画する。年間配当予想は同１０円増配の３８円とし、これらを評価した買いが株価を押し上げた。今期はパフォーマンスランニング部門やスポーツスタイル部門が牽引する形で販売が増加し、粗利益率も改善すると予想する。２５年１２月期の売上高は８１０９億１６００万円（前の期比１９．５％増）、最終利益が９８７億１９００万円（同５４．７％増）となった。ともに計画に対して上振れして着地した。



ヨコレイ<2874.T>＝後場上昇加速。１９９６年４月以来、約２９年１０カ月ぶりの高値をつけた。きょう午後１時、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表した。売上高が３３３億３２００万円（前年同期比１．３％減）、営業利益が２１億９３００万円（同２１．１％増）、最終利益が１２億９００万円（同９．０倍）だった。営業利益は大幅増益となり、好感された。食品販売事業は低採算取引の見直しなどを進め減収となったが、利益率は大幅に向上。冷蔵倉庫事業は冷凍食品の取り扱いが増加し、料金改定が進んだ結果、増収増益を確保した。同事業は第１四半期として過去最高益となった。



ＷＡＳＨハウス<6537.T>＝物色人気に急伸。一時、ストップ高の水準に迫る前営業日比７９円高の４６３円に買われた。１２日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算の発表にあわせて、今期業績予想を発表した。売上高予想を３４億３９００万円（前期比３６．０％増）、営業利益予想を１億９５００万円（同１０．２倍）とした。前期は２ケタの営業減益だったものの、今期の業績見通しを好感した買いが優勢になっている。同社はセルフランドリーをフランチャイズ（ＦＣ）展開するとともに、ＦＣ店舗の管理を受託している。今期はＦＣで九州・四国・関西を中心に新規出店を進め、店舗網を拡大させる。また、海外の店舗運営について中国の新規店舗で段階的にサービスを追加し、将来的な多店舗展開を見据えたサービスの設定・絞り込みを行う。なお、２５年１２月期は売上高が２５億２９００万円（前の期比２１．４％増）、営業利益が１９００万円（同１３．９％減）、最終利益は１０００万円（同６５．８％減）だった。直営店舗の減損損失の計上などがあり会社計画に対して下振れして着地した。



コロンビア・ワークス<146A.T>＝ストップ高。１２日の取引終了後に２５年１２月期の連結決算を発表。あわせて今期の業績予想を公表した。今期の売上高は前期比４９．４％増の５５４億円、営業利益は同２６．１％増の７６億円、最終利益は同２１．２％増の４２億円を計画する。また、前期の配当をこれまでの予想から８円増額したうえで、年間配当予想は同１６円増配の９４円とした。業況と増配計画を評価した買いが集まったようだ。今期の営業利益は、中期経営計画の目標を１年前倒して達成する予想となる。不動産開発事業、不動産運営事業ともに高成長を見込み、賃貸管理事業とアセットマネジメント事業は昨年８月開示の中期計画を上回るペースで進捗すると想定。今期中に政策金利が０．５％程度引き上げられるとの前提で、金利上昇を受けた販売価格の下落の影響について業績予想に織り込んだ。２５年１２月期の売上高は前の期比７６．７％増の３７０億８４００万円、最終利益は同５４．８％増の３４億６４００万円となった。



サンリオ<8136.T>＝ストップ高。１２日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１８４３億円から１９０６億円（前期比３１．５％増）へ、営業利益を７０２億円から７５１億円（同４５．０％増）へ、純利益を４９４億円から５２０億円（同２４．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３１円から３５円へ引き上げ年間配当予想を６６円（前期５３円）としたことが好感されている。グローバルで推し進めている複数キャラクター戦略やさまざまな施策が奏功し、「クロミ」や「マイメロディ」などのキャラクターの人気が更に高まり第３四半期時点の業績が計画を上回っていることに加えて、第４四半期においても引き続き堅調な売り上げが見込まれることが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１４３１億９４００万円（前年同期比３６．７％増）、営業利益６２３億９８００万円（同５１．８％増）、純利益４３６億７９００万円（同２９．３％増）だった。あわせて、３月３１日を基準日とする１株から５株への株式分割と株主優待の優待内容の変更を発表。優待内容に関しては従来、紙のチケットで配布していたテーマパーク共通優待券と株主優待券を廃止し、サンリオグループ共通の会員サービス「Ｓａｎｒｉｏ＋」で取得できる「電子チケット（テーマパーク共通優待券）」と「電子クーポン（株主優待券）」を提供する。なお、「電子チケット（テーマパーク共通優待券）」は内容に変更はない。



トライアルホールディングス<141A.T>＝ストップ高で新値街道に突入。同社は１２日の取引終了後、２６年６月期第２四半期累計（７～１２月）の連結決算発表にあわせ、中期経営計画を公表した。最終年度となる２９年６月期に売上高１兆６３００億円（２６年６月期予想は１兆３２２５億円）、ＥＢＩＴＤＡ（利払い・税引き・償却前利益）１０００億円（同６６３億円）、営業利益６４０億円（同２５４億円）に拡大させる方針。今期は一時的に低下を見込むＲＯＥ（自己資本利益率）に関しては１６．５％（２５年６月期実績９．７％）に高める目標を掲げた。事業の更なる成長を期待した投資資金の流入につながった。西友を子会社化したトライアルはＰＭＩ（ポスト・マージャー・インテグレーション）を推進しシナジーの最大化に努めるほか、既存事業の収益性とキャッシュ創出力を高めつつ、デジタル戦略の実行により競争力の強化につなげる。「ＴＲＩＡＬ ＧＯ」については３カ年で１００店の新規出店を計画する。同時に発表した１２月中間期の売上高は前年同期比６７．０％増の６７４１億１７００万円、営業利益は同７１．９％増の１６６億７７００万円となった。経常利益と最終利益は会社計画を上回って着地している。



