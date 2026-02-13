韓国の大学生DFチェ・ドヒョンが福島加入「熱い応援をよろしくお願いいたします」
福島ユナイテッドFCは13日、松湖⼤(韓国)からDFチェ・ドヒョン(21)が加入することを発表した。
チェ・ドヒョンは高校時代にFKやCKで直接ゴールを決めるなど、セットプレーキッカーも担当。クラブによるとU-21韓国大学選抜歴もあるという。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●DFチェ・ドヒョン
■生年月日
2004年10月11日(21歳)
■出身地
韓国
■身長/体重
174cm/68kg
■コメント
「プロサッカー選⼿としてのキャリアを、福島ユナイテッドFCからスタートできることをうれしく思います。チームの勝利に貢献し、ファン、サポーターのみなさまとよろこびを分かち合うために全⼒で戦います。熱い応援をよろしくお願いいたします」
