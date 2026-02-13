　福島ユナイテッドFCは13日、松湖⼤(韓国)からDFチェ・ドヒョン(21)が加入することを発表した。

　チェ・ドヒョンは高校時代にFKやCKで直接ゴールを決めるなど、セットプレーキッカーも担当。クラブによるとU-21韓国大学選抜歴もあるという。

　以下、クラブ発表のプロフィールとコメント

●DFチェ・ドヒョン

■生年月日

2004年10月11日(21歳)

■出身地

韓国

■身長/体重

174cm/68kg

■コメント

「プロサッカー選⼿としてのキャリアを、福島ユナイテッドFCからスタートできることをうれしく思います。チームの勝利に貢献し、ファン、サポーターのみなさまとよろこびを分かち合うために全⼒で戦います。熱い応援をよろしくお願いいたします」