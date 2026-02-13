ぷりぷりえびチリ


【管理栄養士のラク食べダイエット】濃厚ヨーグルトで作る！ しっとり食感の「生チョコケーキ」／ラク食べダイエット（1）

時短で簡単、ヘルシーなのにちゃんと栄養バランスのとれた「ダイエットレシピ」を発信しているのは管理栄養士のゆりなさん。

自身もあらゆるダイエットに失敗、リバウンドを繰り返してきたそうですが、管理栄養士としての知識や経験をもとに「ちゃんと食べる」ようにしただけでダイエットが大成功したんだそう。

この経験を活かし、食事を整えることの大切さを伝える発信を続けているゆりなさんが提案する、加熱はレンチンだけのダイエットレシピをご紹介します。

※本記事はゆりな著の書籍『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』から一部抜粋・編集しました。

■ぷりぷりえびチリ

高たんぱく低脂質！タウリン豊富なえびで疲労も回復

高たんぱく低脂質！


エネルギー 195kcal

たんぱく質 15.8g｜脂質 2.8g｜炭水化物 15.5g｜食物繊維 4.9g｜塩分 2.7g

レンチン時間

5分

■使用器具

▶耐熱ボウル 中

直径約18cm×高さ8cm（容量900ml）

耐熱ボウル 中


材料（1人分）

冷凍えび（解凍する）……5尾

※えびのほかに、鶏むね肉や厚揚げなどのたんぱく質食材も◎！

冷凍ブロッコリー……50g

赤パプリカ（乱切り）……1/3 個

きゅうり（ピーラーで縞々に皮をむき乱切り）……1/2本（50g）

長ねぎ（みじん切り）……適量

片栗粉……小さじ1

A

・トマトケチャップ……大さじ1

・しょうゆ、酒、みりん……各小さじ1

・酢、ごま油、豆板醬……各小さじ1/2

・にんにくチューブ・しょうがチューブ……各2〜3cm

・鶏がらスープの素（顆粒）……小さじ1/2弱

作り方

1　耐熱ボウルにAを入れて混ぜ合わせる。きゅうりとねぎ以外の材料を加え、ふんわりラップをして電子レンジ（600W）で4分加熱する。

2　きゅうりとねぎを加え、ふんわりラップをして電子レンジでさらに1分加熱する。

■レシピを参考にするときは

・大さじ1は15ml、小さじ1は5ml。

・電子レンジ600Wのレシピで500W加熱にしたい場合は、加熱時間を1.2倍の目安に計算してください。

・にんにくチューブ・しょうがチューブは作りやすいよう「cm」表記にしています。2〜3cm＝小さじ1/2、4〜5cm＝小さじ1が目安です。

著＝ゆりな／『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』