浅香唯が自身のインスタグラムを更新し、ダウンタウンの浜田雅功との2ショットを公開。

【写真】お団子ヘアの浅香唯が笑顔の浜田雅功と並んでニッコリとピース

■番組収録の休憩中でのリラックスした雰囲気の2ショット

本投稿は、「浜ちゃんと」とコメントし、1枚の写真を披露。続けて「何度もお会いしてるのに、そういえばツーショットで写真撮ってもらったことあんまりないな～ ということで超ひさしぶり浜田さんと、イェーイ」と綴った。映し出された写真には、お団子ヘアでピースを見せる浅香とデニムに白シャツ＆ジャケットを纏った浜田が並んでいる。ふたりの温かい笑顔が印象的だ。

この貴重な2ショットは、2月13日放送予定の『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』の収録の合間に撮影されたようだ。浅香は「休憩中なのにノリノリで最高の笑顔を見せてくれるハマちゃん いろいろ気遣ってくれるハマちゃん 実はめちゃ優しい人 昔から変わってないのです」と長年の交流がある彼女だからこそ知り得る浜田の本質を語った。

SNSには「おふたりとも素敵な笑顔」「『ADブギ』を思い出しました」「おふたりともまだまだ若い！」「デュエット聴きたいです」「唯ちゃん、お団子ヘア似合う！」と様々なコメントが集まっている。

■写真：お団子ヘアの浅香唯が笑顔の浜田雅功と並んでニッコリとピース