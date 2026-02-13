ｉ－ｐｌｕｇ <4177> [東証Ｇ] が2月13日後場(15:15)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.0％減の3.9億円に減り、通期計画の6.9億円に対する進捗率は56.9％にとどまり、5年平均の63.5％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の3億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.1％減の4.9億円に減り、売上営業利益率は前年同期の33.5％→29.3％に低下した。



株探ニュース

