日本ナレッジ <5252> [東証Ｇ] が2月13日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は2000万円の赤字(前年同期非連結は3800万円の黒字)に転落した。

併せて、通期の連結経常利益を従来予想の1億1500万円(非連結)→1億0500万円に8.7％下方修正した。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億4100万円(非連結)→1億3100万円に7.1％減額した計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期非連結比88.7％減の600万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.8％→0.3％に大幅悪化した。



※今期第3四半期から連結決算に移行。



株探ニュース

