中部水産 <8145> [名証Ｍ] が2月13日後場(15:20)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比27.7％増の6億3600万円に伸び、通期計画の5億0200万円に対する進捗率が126.7％とすでに上回り、さらに5年平均の97.9％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常損益は1億3400万円の赤字(前年同期は300万円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比29.5％増の2億8100万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の1.6％→2.0％に改善した。



株探ニュース

