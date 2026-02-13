ETF売買代金ランキング＝13日大引け
13日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 221280 21.8 54720
２. <1357> 日経Ｄインバ 30150 34.8 4450
３. <1321> 野村日経平均 29280 76.7 59200
４. <1540> 純金信託 22491 43.7 23405
５. <1458> 楽天Ｗブル 17643 -0.5 65070
６. <1542> 純銀信託 16442 69.2 34390
７. <1579> 日経ブル２ 13362 5.6 589.7
８. <1306> 野村東証指数 11484 -29.9 4012
９. <1360> 日経ベア２ 11465 21.7 109.6
10. <1329> ｉＳ日経 9203 86.5 5883
11. <1568> ＴＰＸブル 8659 6.4 891.8
12. <1475> ｉＳＴＰＸ 4743 -72.0 392.0
13. <1330> 上場日経平均 4163 104.6 59310
14. <2644> ＧＸ半導日株 4150 118.1 3279
15. <1320> ｉＦ日経年１ 3402 119.8 59020
16. <1489> 日経高配５０ 3207 25.6 3284
17. <2036> 金先物Ｗブル 3201 43.9 215450
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2940 60.6 83940
19. <1459> 楽天Ｗベア 2839 60.1 179
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2696 55.9 2130.0
21. <314A> ｉＳゴールド 2572 40.3 359.8
22. <1655> ｉＳ米国株 2542 23.2 751.1
23. <1541> 純プラ信託 1974 49.3 9421
24. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1957 48.6 1094
25. <1326> ＳＰＤＲ 1861 32.4 69720
26. <1545> 野村ナスＨ無 1781 130.4 38150
27. <200A> 野村日半導 1671 26.8 3256
28. <1328> 野村金連動 1666 5.6 18010
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1624 104.3 2008
30. <1398> ＳＭＤリート 1610 127.4 2041.0
31. <1358> 上場日経２倍 1577 51.9 104000
32. <1346> ＭＸ２２５ 1536 130.6 58820
33. <1615> 野村東証銀行 1437 -62.0 666.2
34. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1435 18.7 68750
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1216 207.1 55130
36. <1308> 上場東証指数 1137 -9.8 3965
37. <2559> ＭＸ全世界株 1133 10.2 26175
38. <1571> 日経インバ 980 151.3 366
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 947 116.2 574.4
40. <2557> ＳＭＤトピク 821 2548.4 3863
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 802 -25.3 30050
42. <1651> ｉＦ高配４０ 790 348.9 3096
43. <1356> ＴＰＸベア２ 789 41.1 134.4
44. <2244> ＧＸＵテック 783 -13.9 2845
45. <2865> ＧＸＮカバコ 739 -14.8 1173
46. <1476> ｉＳＪリート 704 246.8 2042
47. <1305> ｉＦＴＰ年１ 654 52.8 4053
48. <1673> ＷＴ銀 648 10.6 10670
49. <1580> 日経ベア 572 152.0 968.8
50. <2564> ＧＸ高配日株 520 738.7 3650
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
