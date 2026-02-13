　13日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　221280　　　21.8　　　 54720
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 30150　　　34.8　　　　4450
３. <1321> 野村日経平均　　 29280　　　76.7　　　 59200
４. <1540> 純金信託　　　　 22491　　　43.7　　　 23405
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 17643　　　-0.5　　　 65070
６. <1542> 純銀信託　　　　 16442　　　69.2　　　 34390
７. <1579> 日経ブル２　　　 13362　　　 5.6　　　 589.7
８. <1306> 野村東証指数　　 11484　　 -29.9　　　　4012
９. <1360> 日経ベア２　　　 11465　　　21.7　　　 109.6
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　9203　　　86.5　　　　5883
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　8659　　　 6.4　　　 891.8
12. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　4743　　 -72.0　　　 392.0
13. <1330> 上場日経平均　　　4163　　 104.6　　　 59310
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　4150　　 118.1　　　　3279
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　3402　　 119.8　　　 59020
16. <1489> 日経高配５０　　　3207　　　25.6　　　　3284
17. <2036> 金先物Ｗブル　　　3201　　　43.9　　　215450
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2940　　　60.6　　　 83940
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2839　　　60.1　　　　 179
20. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2696　　　55.9　　　2130.0
21. <314A> ｉＳゴールド　　　2572　　　40.3　　　 359.8
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　2542　　　23.2　　　 751.1
23. <1541> 純プラ信託　　　　1974　　　49.3　　　　9421
24. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1957　　　48.6　　　　1094
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1861　　　32.4　　　 69720
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　1781　　 130.4　　　 38150
27. <200A> 野村日半導　　　　1671　　　26.8　　　　3256
28. <1328> 野村金連動　　　　1666　　　 5.6　　　 18010
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1624　　 104.3　　　　2008
30. <1398> ＳＭＤリート　　　1610　　 127.4　　　2041.0
31. <1358> 上場日経２倍　　　1577　　　51.9　　　104000
32. <1346> ＭＸ２２５　　　　1536　　 130.6　　　 58820
33. <1615> 野村東証銀行　　　1437　　 -62.0　　　 666.2
34. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1435　　　18.7　　　 68750
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1216　　 207.1　　　 55130
36. <1308> 上場東証指数　　　1137　　　-9.8　　　　3965
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　1133　　　10.2　　　 26175
38. <1571> 日経インバ　　　　 980　　 151.3　　　　 366
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 947　　 116.2　　　 574.4
40. <2557> ＳＭＤトピク　　　 821　　2548.4　　　　3863
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 802　　 -25.3　　　 30050
42. <1651> ｉＦ高配４０　　　 790　　 348.9　　　　3096
43. <1356> ＴＰＸベア２　　　 789　　　41.1　　　 134.4
44. <2244> ＧＸＵテック　　　 783　　 -13.9　　　　2845
45. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 739　　 -14.8　　　　1173
46. <1476> ｉＳＪリート　　　 704　　 246.8　　　　2042
47. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 654　　　52.8　　　　4053
48. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 648　　　10.6　　　 10670
49. <1580> 日経ベア　　　　　 572　　 152.0　　　 968.8
50. <2564> ＧＸ高配日株　　　 520　　 738.7　　　　3650
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース