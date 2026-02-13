13日の日経平均株価は前日比697.87円（-1.21％）安の5万6941.97円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は265、値下がりは1302、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は342.55円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、リクルート <6098>が65.08円、ファナック <6954>が44.96円、フジクラ <5803>が41.95円、ネクソン <3659>が40.65円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を85.57円押し上げ。次いで東エレク <8035>が69.19円、ファストリ <9983>が68.19円、大塚ＨＤ <4578>が23.87円、ＫＤＤＩ <9433>が13.04円と続いた。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、医薬品、空運業、ゴム製品が続いた。値下がり上位には鉱業、鉄鋼、サービス業が並んだ。



株探ニュース

