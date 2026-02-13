13日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比21.1％増の4865億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同27.8％増の3521億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> 、ＮＥＸＴ 食品 <1617> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> など21銘柄が新高値。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が7.10％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が4.61％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> が4.24％高と大幅な上昇。



一方、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は9.62％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は8.76％安、グローバルＸ デジタル・イノベーション－日本株式ＥＴＦ <2626> は7.44％安、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> は7.38％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は5.84％安と大幅に下落した。



日経平均株価が697円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2212億8000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2519億5600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が301億5000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が292億8000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が176億4300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が133億6200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が114億6500万円の売買代金となった。



株探ニュース

