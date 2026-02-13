FC東京のFW長倉幹樹（26）が、14日の浦和戦（味スタ）に向けた取材に応じ、古巣戦へ意気込みを語った。

昨季加入した、浦和では出場機会に恵まれず。6月に期限付き移籍で東京に加入すると、リーグ11試合4ゴールを挙げて不振に陥っていたチームのカンフル材となった。完全移籍に移行した今季は、アカデミー時代も含めて6年半在籍した、古巣と新潟時代の24年以来の対戦となる。

「中高お世話になったクラブ。自分のプレーを浦和では見せられなかったので、自分のプレーを見せる機会になる。今いるチームの勝利のためにプレーしたい」

今季の浦和は開幕戦で千葉に2―0の完封勝利を収めている。長倉も、その印象を「やはり守備が堅いイメージがある」と言い、こう続けた。

「まずは、ボールを動かして相手を疲れさせたい。気持ちの面でも優位に立つことが大事になる」

また、今節は『キャプテン翼』『ブルーロック』『アオアシ』の3作品がコラボレーションしたFC東京バージョンの『熱狂開幕ブランケット』を来場者先着30000人にプレゼントされる。長倉は「2月の寒さに負けない熱い試合、味スタ全体が熱狂に包まれるようなプレーをみなさんに届けたい。ともに熱くなりましょう」と、東京サポーターに呼びかけた。青赤の新エースとして古巣を倒し、開幕連勝を飾る。