メジャー1年目を迎えるホワイトソックスの村上宗隆選手について、バーフィールドGM補佐が期待を寄せました。

チームのキャンプインを前に練習に臨んでいる村上選手は、Tシャツに短パンとラフな服装で登場。屋外での練習に参加しました。打撃練習の中では28スイング中8本の柵越えを披露。チームメートからも歓声が上がります。さらにこの日はファーストでの守備練習も実施。バーフィールドGM補佐は、サードとともに、ファーストでも守備練習を重ねる予定だと明かしました。

GM補佐は村上選手について「どう見ても本物のパワー」と絶賛。課題とされていた空振りの多さについても、コーチたちも改善点を見つけていることに触れながら「多少の適応期間は必要だと思います。でも、彼は競争心の強い選手ですし、打席で本当に多くのことをうまくこなせる選手です。ですから、その調整も比較的早くできると期待しています」と語りました。

1年目の村上選手に寄せる期待については「正直なところ、はっきりとは言えません。私たちはとても期待していますし、彼が持っているポテンシャルの高さも分かっています。もちろん、シーズン序盤にはある程度の適応期間があるでしょうから、彼がそれをどう乗り越えていくかを見ていくことになりますし、私たちも全力でサポートしていきます」とコメント。その中でも「彼には本当に並外れたパワーがあります。それも、無理に狙って出すタイプのパワーではありません。多少打ち損じた当たりでも、スタンドまで届いてしまうことがあるような力です。ですから、1年目からでもかなりの長打力を発揮してくれるのではないかと期待しています」と思いを寄せました。

WBCに向けてのチーム離脱は、当初の予定を後ろに倒し、27日以降に変更。その理由について「数日ほどこちらに長く滞在できるようになりました。初めてこちらに来て環境に適応するだけでも大変なのに、そこにWBCでの中断が入るわけですから、簡単ではありませんよね。しかも、彼らは大会でかなり上位まで勝ち進むと予想しています。だからこそ、私たちとしては一緒にいられる時間をできるだけ最大限に活用したいと考えています」と語ります。

チームを離れることに懸念がある中でも、WBCに参加することについて「すでに試合に向けてしっかり仕上がった状態になりますし、最高レベルの大会で、最高レベルの相手と対戦することになります。WBCという舞台でプレーすることは、非常に質の高い実戦経験になります。特に野手という立場で考えれば、それによって一気に試合感覚が研ぎ澄まされるでしょう。シーズンに向けてゆっくり調整している選手もいる中で、彼はすでに“シーズン中盤のような状態”に近いコンディションで戻ってくるかもしれません。大会に出ることで、むしろ良い流れでシーズンに入れる可能性もあると思います」と期待感をあらわにしました。