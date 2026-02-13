アニメ『パリに咲くエトワール』×緑黄色社会「風に乗る」コラボMV公開 挿入歌も緑黄色社会に決定
谷口悟朗監督による劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』より、緑黄色社会の主題歌「風に乗る」に乗せて、主人公フジコの夢のはじまりを描くコラボレーションミュージックビデオが公開。併せて、緑黄色社会が挿入歌も担当し、その楽曲タイトルが「etoile（エトワール）」であることも発表された。
【動画】『パリに咲くエトワール』×緑黄色社会のコラボMV
本作は、『ONE PIECE FILM RED』や『コードギアス 反逆のルルーシュ』を手掛けた谷口悟朗監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品のキャラクターデザイン・原画を務める近藤勝也が、初めてタッグを組んだオリジナル劇場アニメーション。20世紀初頭の輝きに満ちたパリを舞台に、画家を夢見るフジコと、バレエに心惹かれる千鶴という、日本からやってきた夢追うふたりの少女たちの成長を描く。
1912年、異国の地・パリへと渡った画家を夢見る少女・フジコ。そして、薙刀（ナギナタ）の名手でありながら心の奥にバレエへの憧れを秘める千鶴。このふたりの少女が、困難を乗り越え、互いに支え合いながらまっすぐに夢を追いかける姿を描く本作。日本を飛び出したフジコと千鶴が出会ったのは、20世紀初頭、産業から芸術に至るまで、さまざまな文化が花開いた“ベル・エポック”の中心地・パリだった。
この度、『パリに咲くエトワール』と緑黄色社会による主題歌「風に乗る」のコラボレーションミュージックビデオが解禁。
映像には、ジャン・ベロ―の“コンコルド広場のパリジェンヌ”や、アンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレックの作品といった名画の数々や、バレエの舞台に胸を高鳴らせ、目を輝かせるフジコの姿が。さらに彼女が、家族に自らの夢を打ち明けるシーンや、両親の反対に負けず前を向き、叔父・若林とともに笑顔でパリへと旅立つ姿も印象的に切り取られている。
そして、列車や船のイラストが象徴する長い旅路の先には、幼い頃に横浜で出会い、パリで運命的な再会を果たす千鶴と、ロシア出身の元バレリーナである母を持ち、作曲家を志す青年・ルスランの穏やかな笑顔が待っている。
終盤では、荷物を抱えて薄暗い階段を上るフジコと、先を駆けていくマメゾウの愛らしい姿に続き、屋根裏部屋の窓を開けた瞬間、光が一気に差し込むシーンへとつながり、夢へと踏み出すフジコのはじまりを感じさせる。緑黄色社会の楽曲にのせて、少女たちのまっすぐな想いを鮮明に映し出した、本作への期待感を高める映像となっている。
また今回、緑黄色社会が主題歌に続いて、挿入歌も担当することが明らかに。その楽曲タイトルは「etoile（エトワール）」。物語の世界観に寄り添う一曲に仕上がっている。
アニメ映画『パリに咲くエトワール』は、3月13日より全国公開。
