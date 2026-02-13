ジャンプ混合団体、競技後記念撮影の選手たちのゴーグルは…

ミラノ・コルティナ五輪で日本のジャンプ選手が見せた“心遣い”が話題だ。ファンから「スポンサーに配慮してのことでは？」「いい写真だ」とコメントが集まった。

現地10日に行われたノルディックスキー・ジャンプ複合団体に日本は丸山希、小林陵侑、高梨沙羅、二階堂蓮というラインナップで臨み、銅メダルを獲得した。話題となっているのは、メダルを首にかけた表彰式後の1枚だ。4人はゴーグルを首にかけ、ニット帽に入った「TEAM JAPAN」のロゴがしっかり見えるようにして撮影に臨んでいる。きっちり揃ったポーズに、ファンからはX上に理由を推測する声が並んだ。

「ニット、胸元のJAPANに被らずゴーグルメーカーアピールするにはそこしか無いんじゃないかな？」

「これ、ビーニーにJAPANって書いてたんですね！ たしかに納得です！」

「スポンサーあっての選手ですからね、いい写真だ」

「普段はヘルメットするので、スポンサーに配慮してのことでは？」

「これは表彰式でのゴーグルスポンサーへの配慮だと思います」

「ゴーグルを頭につけるとJAPANロゴが隠れてしまうので、首につけてバンドのロゴが見えるようにしています」

五輪ではない大会では、帽子やヘルメットの前面にはスポンサーのロゴが刻まれていることが多く、選手たちが表彰台でしっかり前に向け、PRする場面がみられる。



（THE ANSWER編集部）