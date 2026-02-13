約80点のプライズを展示！セガ フェイブ「エヴァンゲリオン:30+； 30th アニバーサリー OF EVANGELION」ブース
横浜アリーナにて『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念して開催されるフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」
会場に設置される展示周遊エリア「EVA EXTRA30」協賛社エリアに、セガ フェイブのブースが出展されます。
ブースでは、過去に登場した懐かしのセガプライズのフィギュアから、現在登場中のハイクオリティフィギュアまで、約80点の製品が展示される予定です☆
セガ フェイブ「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」展示ブース
開催期間：2026年2月21日（土）〜2月23日（月・祝）※計3日間
会場：横浜アリーナ
所在地：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10
イベントURL：https://30th.evangelion.jp/fes
セガ フェイブが、横浜アリーナにて開催されるイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」展示周遊エリア「EVA EXTRA30」協賛社エリアにブースを出展。
セガ フェイブは、UFOキャッチャーの景品・セガプライズとして、『エヴァンゲリオン』シリーズに登場する魅力的なキャラクターたちのアイテムを約30年間、展開してきました。
『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる30周年フェスイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」にて、セガ フェイブは、「これからも、エヴァとの物語はつづく」をテーマとしたブースを展開。
過去に登場した懐かしのプライズフィギュアから、現在登場中のハイクオリティフィギュアまで、約80点の製品が展示されます。
また、ブースでは、1997年から2025年までの間にセガプライズより登場したフィギュアを使用し『エヴァンゲリオン』の名シーンを再現した特別映像の完全版を放映。
セガプライズが『エヴァンゲリオン』と共に歩み、進化してきた軌跡が視聴できます。
出展内容1：フィギュア製品展示
会場では、セガプライズから登場したフィギュアを展示。
過去に登場した懐かしのプライズフィギュアから、現在登場中のハイクオリティフィギュアまで、約80点が展示されます。
出展内容2：セガプライズで名シーンを再現した特別映像公開
セガプライズを使用して名シーンを再現した特別映像を放映。
1997年から2025年に登場したセガプライズを使用し、『エヴァンゲリオン』の名シーンが再現されます。
セガプライズが『エヴァンゲリオン』と共に歩んだ軌跡が映像で楽しめます。
イベント後に、会場で放映された完全版をセガプラザ公式YouTubeチャンネルで公開予定です。
会場限定プレゼントSNSキャンペーン
会場限定で、「ふわぷち デフォルメフィギュア ステッカー」がもらえるSNSキャンペーンを実施。
S-FIRE公式 X ( https://x.com/S_FIRE_OFFICIAL ) をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで、会場限定ステッカーがプレゼントされます。
※各日先着順・数量限定での提供となります
※全2種、ランダム配布となります。キャラクター指定はできません
※キャンペーン投稿はイベント当日にS-FIRE公式Xアカウントにて発信予定です
過去に登場した懐かしのセガプライズフィギュアや、現在登場中のハイクオリティフィギュアまで、約80点が展示されるほか、セガプライズを使用して名シーンを再現した特別映像も放映。
2026年2月21日より横浜アリーナにて開催される「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」より、セガ フェイブの展示ブースを紹介しました☆
