横浜アリーナにて『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念して開催されるフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」

会場に設置される展示周遊エリア「EVA EXTRA30」協賛社エリアに、セガ フェイブのブースが出展されます。

ブースでは、過去に登場した懐かしのセガプライズのフィギュアから、現在登場中のハイクオリティフィギュアまで、約80点の製品が展示される予定です☆

セガ フェイブ「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」展示ブース

開催期間：2026年2月21日（土）〜2月23日（月・祝）※計3日間

会場：横浜アリーナ

所在地：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10

イベントURL：https://30th.evangelion.jp/fes

セガ フェイブが、横浜アリーナにて開催されるイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」展示周遊エリア「EVA EXTRA30」協賛社エリアにブースを出展。

セガ フェイブは、UFOキャッチャーの景品・セガプライズとして、『エヴァンゲリオン』シリーズに登場する魅力的なキャラクターたちのアイテムを約30年間、展開してきました。

『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる30周年フェスイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」にて、セガ フェイブは、「これからも、エヴァとの物語はつづく」をテーマとしたブースを展開。

過去に登場した懐かしのプライズフィギュアから、現在登場中のハイクオリティフィギュアまで、約80点の製品が展示されます。

また、ブースでは、1997年から2025年までの間にセガプライズより登場したフィギュアを使用し『エヴァンゲリオン』の名シーンを再現した特別映像の完全版を放映。

セガプライズが『エヴァンゲリオン』と共に歩み、進化してきた軌跡が視聴できます。

出展内容1：フィギュア製品展示

会場では、セガプライズから登場したフィギュアを展示。

過去に登場した懐かしのプライズフィギュアから、現在登場中のハイクオリティフィギュアまで、約80点が展示されます。

出展内容2：セガプライズで名シーンを再現した特別映像公開

セガプライズを使用して名シーンを再現した特別映像を放映。

1997年から2025年に登場したセガプライズを使用し、『エヴァンゲリオン』の名シーンが再現されます。

セガプライズが『エヴァンゲリオン』と共に歩んだ軌跡が映像で楽しめます。

イベント後に、会場で放映された完全版をセガプラザ公式YouTubeチャンネルで公開予定です。

会場限定プレゼントSNSキャンペーン

会場限定で、「ふわぷち デフォルメフィギュア ステッカー」がもらえるSNSキャンペーンを実施。

S-FIRE公式 X ( https://x.com/S_FIRE_OFFICIAL ) をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで、会場限定ステッカーがプレゼントされます。

※各日先着順・数量限定での提供となります

※全2種、ランダム配布となります。キャラクター指定はできません

※キャンペーン投稿はイベント当日にS-FIRE公式Xアカウントにて発信予定です

過去に登場した懐かしのセガプライズフィギュアや、現在登場中のハイクオリティフィギュアまで、約80点が展示されるほか、セガプライズを使用して名シーンを再現した特別映像も放映。

2026年2月21日より横浜アリーナにて開催される「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」より、セガ フェイブの展示ブースを紹介しました☆

