お笑いコンビ「デニス」が12日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。松下宣夫（41）が夫人との出会いを明かした。

今月はザ・マミィの酒井貴士をマンスリーアシスタントに迎え、この日はデニス、グラビアアイドルでタレントの林ゆめがゲストで出演。夫人との出会いが話題になった。

2022年5月に結婚を発表している松下は夫人との出会いについて「妻がテレビスタッフ側なんですよ。仕事で出会ったっていうより、鬼越トマホークの金ちゃんから“松下、今日飲み会来れる？”って。制作会社の女性社員が芸人と飲んでみたいっていうから、お世話になってる男性社員に呼ばれて芸人を集めてると。それで行った時に会ったんです」と金ちゃんに誘われて参加した飲み会で出会ったと明かした。

そして「芸人、初じゃないですかね？スタッフさんとテレビの関係で知り合うでなく、普通にコンパで結婚した。多分、俺だけやと思います」と仕事上で接点があったわけでなく、飲み会で知り合ったと説明した。

また、夫人は現在も制作会社に勤務しており日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」を担当。松下の相方・植野行雄が「奥さんはこいつが寝てる横とかで、“キャスティングが…”って（電話してる）。デニスが横にいるのに、本当のプロらしいです」と夫が芸人でも仕事に私情を挟まないと紹介した。

松下は「“すゑひろがりずさん無理なの？おかずクラブさん無理なの？もう誰もいないじゃん！”って。デニスいるんですよ」と妻の仕事の電話内容を明かし、キャスティングがうまくいかなくても自分たちは呼ばれないと自虐的に笑った。

この話には千原ジュニアも「奥さんすごいね。プロやなぁ。その2組アカンかったらデニスでええやん」と笑っていた。