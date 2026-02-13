パフォーマンスグループ「AAA」の宇野実彩子さんが、今月11日に脱退を発表した西島隆弘さんへのメッセージを、自身のインスタグラムに投稿しました。



【写真を見る】【 AAA 】宇野実彩子さん 脱退の西島隆弘さんへ「体も心も大事にしてね」いたわりと感謝のメッセージ ファンに「変わらず見守ってほしいです」



宇野さんは西島さんに「にっしー、20年間本当にありがとう」「デビュー前から、さまざまな景色の中で 共に重ねてきた歌声を、ずっと忘れないよ」と語りかけ、「体も心も大事にしてね」「これからの幸せと健やかな日々を心から願っています」と、いたわりと感謝を綴っています。









宇野さんはファンに対しても「5人でまた同じステージに立てる日を、ずっと願ってきました」「正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります」と、心中を明かしつつ「一緒に過ごしてきた時間に感謝しています」と、西島さんと共にしてきた日々への思いを伝えています。

宇野さんは、このメッセージをファンミーティング前に投稿したものとみられ、「私はAAAとして歩み続けていきます」「ファンのみんなには変わらず見守ってほしいです」と呼びかけています。

