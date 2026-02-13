プロボクシングの三迫ジムは13日、4月14日に東京・後楽園ホールで開催する主催興行「ダイヤモンドグローブ」の対戦カードを発表した。

メインイベントのチャンピオンカーニバル・日本スーパーフライ級タイトルマッチ10回戦では王者・山口仁也（26＝三迫、7勝2KO1分け）が同級1位・吉田京太郎（28＝ワタナベ、7勝4KO4敗）を相手に2度目の防衛戦に臨む。

両者は昨年4月の日本同級王座決定戦で対戦し、山口が東福岡高ボクシング部先輩の吉田を3―0（95―94、96―93、96―93）判定で下し、日本タイトル初挑戦で王座を奪取していた。

セミファイナルの日本ライトフライ級タイトルマッチ10回戦では王者・川満俊輝（30＝三迫、12勝8KO2敗）が同級1位・磯金龍（25＝大橋、6勝5KO1敗1分け）の挑戦を受ける。

川満は昨年12月の同級王座決定戦で野田賢史（金子）に4回TKO勝ちし、約8カ月ぶりの王座返り咲きに成功。次戦が初防衛戦となる。対する23年度全日本ライトフライ級新人王の磯金はタイトル初挑戦となる。