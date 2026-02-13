あのハンス・ジマーが楽曲提供し話題！『DRAGON BALL』40周年記念スペシャル映像が凄い！
2026年1月25日に幕張メッセにて開催の『ドラゴンボール ゲンキダマツリ』のオープニングを飾るステージ“新展開超発表！ゲンキダステージPart1”にて、『DRAGON BALL』40周年記念スペシャル映像が全世界初披露され話題になっています。
これが本当に凄い！
というのも、鳥山明先生による数々のイラストが最新映像技術を駆使して躍動感溢れるアニメーションとして表現されているんです。
あのシーンがこんな風に動いている…とか、あのジャンプの扉絵がこんな風に再現されている…！というような感動が凄まじく、もし私がナメック星のドラゴンボールを集める事が出来たなら願いの一つはこの映像クオリティでドラゴンボールを1話から改めてアニメ化してほしいと願うと思います。
気になる映像はこちら！
●『DRAGON BALL』40周年記念スペシャル映像
そしてこの素晴らしい映像についてなのですが、もう一つビッグなニュースが！
なんと今回の映像にあてられた音楽は、『ライオン・キング』『パイレーツ・オブ・カリビアン』『ダークナイト』など数多くの映画音楽をてがけたあの巨匠、ハンス・ジマーさんが書き下ろしたものだそうなのです！
どっひゃぁ〜っ！！
エンドクレジットを見ると曲のタイトルは『Infinite Future』となっています。
いいネーミングじゃないですか！！
本当に素晴らしい！！
ん？
ちょっと待ってください。
エンドクレジットを見ましたが…
とよたろう先生のお名前がありませんねぇ…。
あくまでこの映像制作に関してはという事なのかもしれませんが、この映像の中でアニメ『ドラゴンボール超(スーパー) 銀河パトロール』の制作も発表されているじゃあありませんか！！
だとしたらとよたろう先生のお名前も掲載していただきたいですよね。
今後の展開が非常に楽しみなドラゴンボール。
様々な方向に大きな愛とリスペクトを持ちながら無限の未来に向かって進んでいってほしいと思います！！
