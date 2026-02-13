「まじ腕の毛まで愛おしい」向井康二、タイ満喫ショット公開「いやいやえ？？？なにこの可愛い写真は！」
Snow Manの向井康二さんは2月13日、自身のInstagramを更新。タイを満喫する姿を披露しました。
【写真】向井康二のタイ満喫ショット
コメントでは、「いやいやえ？？？なにこの可愛い写真は！！！」「可愛すぎるし今日もこーじ好き」「タイの景色綺麗でご飯も美味しそうです」「素敵です」「今日もかっこいい」「キレイな夕日もありがとう」「ニット帽似合いすぎてる」「可愛すぎる」「おでこツルピカでかわいい」「まじ腕の毛まで愛おしいと思わせてくれる人に出会えてほんとに幸せです」と、絶賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「おでこツルピカでかわいい」向井さんは、タイの絵文字を添えて、12枚の写真と1本の動画を投稿。タイ旅行中のオフショットです。1〜3枚目はレストランのテーブルでビールを飲む向井さんのソロショットで、“ほろ酔い”のかわいい表情を見せています。白い半袖Tシャツのラフなスタイルが、普段の明るいキャラと相まって親しみやすさを感じられます。ほかには、車の車窓から撮影した美しい夕景の動画も。旅の余韻をファンへ届けています。
タイでの受賞ショットを披露8日には「今回は素晴らしい賞を頂きました」とタイ語で投稿し、バンコクで開催された「JAPAN EXPO THAILAND 2026」での姿を公開していた向井さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
