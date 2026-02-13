ÂçÀã¤Î¸å¤Ë Æ»Ï©¡Ö¥Ç¥³¥Ü¥³¡×¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ Àã²ò¤±¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î ¶âÂô»Ô¡ÖÆ»Ï©Â»½ýÄÌÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×
´¨ÇÈ¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢Àã¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àã¤â½ù¡¹¤Ë²ò¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤³¤¦¤·¤¿Æ»Ï©¤Î¡Ö¥Ç¥³¥Ü¥³¡×¡£
Àã¤ä´¨¤µ¤ÇÆÃ¤Ë¤³¤Î»þ´ü¤ËÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ»Ï©¤ÎÂ»½ý¤òÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç´ÊÃ±¤ËÄÌÊó¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Ë¤¢¤ë¡£
Ï¢ÆüÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¸©Æâ¡£Àã¤¬²ò¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥Ç¥³¥Ü¥³¡×¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¡¢¶âÂô»Ô¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¶âÂô»ÔÆ»Ï©Â»½ýÄÌÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡£
2026Ç¯1·î¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀÑÀã¤¬60Ñ¤òÄ¶¤¨¤¿¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï¡¢Àã¤Ë¤è¤ê¡¢Æ»Ï©Â»½ý¤Î¿·¤¿¤ÊÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢¡ÖÂçÀã¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡×
¡þ¶âÂô»ÔÆ»Ï©´ÉÍý²Ý¡¦°ìÌÚ¼Â¼ù¼çÇ¤¡Ä¡Öµ¡³£½üÀã¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¥Á¥§¡¼¥ó¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ»Ï©¤¬Â»Ì×¤·¤Æ·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¡³£¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤ò²¡¤¹ºÝ¤Ë¡¢Ï©¸ª¤Î±ïÀÐ¤òÄ·¤Í¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â»½ý¤¬¤¢¤ë¡×
2021Ç¯¡¢Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¶âÂô»ÔÆ»Ï©Â»½ýÄÌÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢¶âÂô»Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡ÖÆ»Ï©Â»½ý¡×¤È¸¡º÷¤·¡¢Ì¾Á°¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢Â»½ý¤·¤¿Æ»Ï©¤Î½»½ê¤äÂ»½ýÆâÍÆ¤òµÆþ¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅºÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄÌÊó¤Ç¤¤ë¡£²õ¤ì¤¿ÊâÆ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
¶âÂô»Ô¤ÎÂè2Ä£¼ËÁ°¡£Ê¿ÈÄ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥¬¥¿¤Ä¤¡¢ÃÊº¹¤¬À¸¤¸¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾õ¶·¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ä
¡²õ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò»£±Æ¢Á´·Ê¤â»£±Æ¤·¡¢¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ä
¶âÂô»Ô¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤âÄÌÊó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â»½ýÉôÊ¬¤ä¼þÊÕ¤Î¼Ì¿¿¤òÅºÉÕ¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¡þ¶âÂô»ÔÆ»Ï©´ÉÍý²Ý¡¦°ìÌÚ¼Â¼ù¼çÇ¤¡Ä¡ÖÂç¤¤µ¤ä¿¼¤µ¤Ç¡¢¶ÛµÞÅÙ¤ä¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ºàÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¼Ì¿¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¯Á°¤«¤é¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¡¢¤è¤êÁá¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ê½¤Éü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¡£Ç¯´Ö600·ï¤ÎÄÌÊó¡ÖÀã²ò¤±¤ÇµÞÁý¡×
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½600·ï¤ÎÄÌÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àã²ò¤±¤¬¿Ê¤à¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¡¢¤µ¤é¤ËÄÌÊó¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡þ¶âÂô»ÔÆ»Ï©´ÉÍý²Ý¡¦°ìÌÚ¼Â¼ù¼çÇ¤¡Ä¡ÖÀã¤¬¤ä¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¬¡¢Àã¤¬²ò¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆ»Ï©Â»½ýÄÌÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢²÷Å¬¤ÊÆ»Ï©¤Å¤¯¤ê¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¶âÂô»Ô¤ËÄÌÊó¤¹¤ì¤Ð¡¢¶âÂô»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ï»Ô¤Î¿¦°÷¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆ»¤Ï¹ñ¤Ë¡¢¸©Æ»¤ÏÀÐÀî¸©¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÅÁ¤¨¡¢½¤Íý¤Ø¡£
¡Ö¥Ç¥³¥Ü¥³¡×Æ»Ï©¤Ç¥¬¥¿¥¬¥¿¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼Ö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Êâ¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£