サンワサプライは、iPad第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB−IP8BK）に最適なショルダーベルト「PDA−ST01」を発売した。耐久性の高い金属金具を採用し、長さ調整も可能。キーボードケース以外にも様々なバッグに取り付けできる。

iPad第10世代・A16専用ケース付き一体型キーボード（SKB−IP8BK）に最適なショルダーベルトで、iPadを身軽に持ち運ぶことができる。キーボードにも取り付け可能なスリムなフックを採用している。

ショルダーベルトで両手が空き、落下・置き忘れのリスクを減らし、移動中の安全を確保する。教育現場だけでなく、倉庫や工場など両手を使う作業環境でも活用できる。手が塞がらず落下リスクも少ないため安全性が向上する。

体格に合わせて、ベルトの長さを75cm〜1.2mの間で調整することができる。日常の持ち運びや様々な動作による衝撃に強い金具。重さを分散して肩への負担を軽減。滑りにくさで移動中のズレを防ぐ。キーボード用だけではなく、バッグの交換用ベルトとしても使用可能となっている。

［小売価格］オープン価格

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp