銀座コージーコーナーは、2月16日から3月26日頃まで、期間限定で「贅沢 とちあいかの春ショート」を、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。

おいしい苺が出回る時期に合わせて、「とちあいか」苺を上面にもサンドにもふんだんに使用した「贅沢 とちあいか苺の春ショート」を期間限定で発売する。



「贅沢 とちあいか苺の春ショート」

「とちあいか」は、「愛される栃木の果実」になってほしいという願いを込めて名付けられ、今では栃木県を代表する品種になっている。甘みが強く、ジューシーな果肉のおいしさを、苺が主役のショートケーキで味わってもらいたいとの思いから、このケーキが誕生した。軽やかでコクのあるクリームと、きめ細かくふわふわに焼き上げたスポンジが、「とちあいか」の甘みと上品な香りを一層引き立てる。

苺の季節ならではの、特別な味わいをぜひ楽しんでほしい考え。

「贅沢 とちあいか苺の春ショート」は、香り高く、甘みが際立つ旬の苺「とちあいか」を贅沢に使用したショートケーキ。とちあいかとミルク感＆コクのある豊かな味わいのクリームをふわふわスポンジでサンドして、とちあいかを3粒飾った。苺・クリーム・スポンジが三位一体となって奏でる、この時期だけの味わいをぜひ楽しんでほしいという。

［小売価格］745円（税込）

［発売日］2月16日（月）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp