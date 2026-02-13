シロカは、本体の軽さとパワフルな吸引力が特長の「2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー」シリーズに、着脱式バッテリーでより長時間使用できる新モデル「かるピカ パワー PRO」を追加し、3月6日から発売する。

ごみが気になるときにサッと持ち出して掃除ができる本体の軽さと、パワーブラシによるパワフルな吸引力が特長の「2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー」シリーズ。

今回、連続使用可能時間が通常モデルの1.6倍（「標準」モードで使用の場合（同社調べ））となり、こまめに充電をしなくても掃除中の充電切れのストレスなく使える、「かるピカ パワー PRO」を発売する。標準モードで約40分、強モードでも約15分の連続使用が可能なため、広い部屋や長時間の掃除の際にも安心だとか。さらに、ダストカップを本体から取り外すことなくワンタッチでごみを捨てることができる。

同製品は、シロカオンラインストア 本店のほか、一部通販限定で販売する。



「かるピカ パワー PRO」

同製品は、長時間の掃除でも腕が疲れにくい、軽量設計。移動しながらの広範囲の掃除や、高いところの掃除の際にも負担なく使える。ヘッドにはモーターでブラシを回転させる「パワーブラシ」を搭載。掃除しづらいカーペットや畳などのゴミも、一往復でしっかりと吸い取ることができるため、すみずみまで手早く掃除できる。

同製品のバッテリーには、リチウムイオンバッテリーを採用。連続使用可能時間が通常モデルの1.6倍となり、標準モードで最長約40分の使用が可能。バッテリーは着脱可能なため、充電を繰り返してバッテリーの寿命が短くなってきた場合でも、別売りのバッテリーと交換して永く使える（交換用バッテリーはシロカオンラインストア本店で購入できる）。

ダストカップを本体から取り外すことなく、ワンタッチでごみ捨てが可能。大きなごみはそのままサッと捨てることができ、絡まりやすい髪の毛やほこりも落としやすいため、ごみ捨てもストレスなく行える。

手首をひねるだけでヘッドが縦横に回転するので、壁際などの掃除もらくらく。さらに、床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいに掃除できる。

スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。テーブルの上や階段、車の中など、掃除したい場所によって使い分けることができる。

［小売価格］2万4980円（税込）

［発売日］3月6日（金）

シロカ＝https://www.siroca.co.jp