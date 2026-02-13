銃乱射事件が発生したタンブラーリッジの学校の前に駐車された警察車両/Eagle Vision Agency/AFP/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）カナダ西部ブリティッシュコロンビア州タンブラーリッジで発生した銃撃事件で、容疑者は自身のYouTube（ユーチューブ）のチャンネルに銃や狩猟に関する投稿を行っていた。また自らの精神的な苦悩についてもオンラインで綴（つづ）っていたとみられる。ソーシャルメディアの投稿から明らかになった。

カナダ警察が特定した18歳のジェシー・バン・ルーツラー容疑者は、母親と11歳の義理の弟を殺害した後、タンブラーリッジ中学校で銃を乱射。生徒5人と教師1人を殺害した後、銃で自殺した。警察の捜査は現在も続いており、動機は特定できていない。

警察によると、トランスジェンダーのバン・ルーツラー容疑者は約6年前から女性に性別を変えていた。住所はブリティッシュコロンビア州のロッキー山脈の麓（ふもと）にある辺鄙（へんぴ）な町で、学校は約4年前に中退していた。

CNNが確認したソーシャルメディアの投稿によると、バン・ルーツラー容疑者は銃を所持しており、狩猟に熱心だったという。

容疑者の母親、ジェニファー・ストラングさんは2024年、狩猟用ライフル6丁と思われるものが入ったキャビネットの写真をフェイスブックに投稿し、「そろそろ射撃練習用に出してみようか」とコメントした。

ストラングさんの21年のフェイスブック投稿によると、バン・ルーツラー容疑者はユーチューブチャンネルで狩猟と銃について語っていた。このチャンネルは12日時点で削除されている。アーカイブ検索の結果、銃器関連のタイトルの動画が複数投稿されていることがわかった。

カナダの銃規制は米国よりもはるかに厳しいが、有効な免許証があれば特定の種類の銃を合法的に所有できる。12歳から17歳までの子どもも、未成年免許証を持つことで狩猟や射撃練習など承認された目的での銃使用が可能になる。

警察は10日、現場で長銃1丁と改造拳銃1丁の計2丁の銃を押収したが、どちらもバン・ルーツラー容疑者に登録された銃ではなかった。容疑者の免許証は24年に失効している。

地元教会の聖職者はCNNの取材に対し、タンブラーリッジでは狩猟は一般的な娯楽だと語った。

この小さな町は豊かな自然で知られ、シカやヘラジカ、オオカミ、ハイイログマ、クロクマなどの野生動物に囲まれている。銃が珍しい地域ではないが、死傷者を伴う銃撃事件の発生は全く新しい展開だと同聖職者は述べた。住民については「誰もが狩猟をするが、愚かな行動に走る人はいない」、「非常に責任感のある人々」だとした。

王立カナダ騎馬警察のドウェイン・マクドナルド副本部長は11日、警察は数年前にバン・ルーツラー容疑者の自宅から銃器を押収したが、後に所有者の申し立てを受けて返却したと述べた。警察は銃器の所有者を明らかにしていない。

マクドナルド氏によると、警察はここ数年「容疑者のメンタルヘルスに関する懸念に対処するため、複数回にわたって（ルーツラー容疑者の）自宅を訪問」していた。検査や追加観察のため身柄を拘束することもあったという。

直近の訪問は昨春で、「精神衛生や自傷行為に関する懸念」が理由だったと、マクドナルド氏は述べた。

容疑者のユーチューブチャンネルとユーザー名が一致する掲示板型SNS「レディット」のアカウントには、精神衛生の問題に関する苦悩を公然と語る投稿が複数ある。投稿者は23年に精神科医の助けを求めていたと述べている。また薬物使用についても詳細に記している。

タンブラーリッジには精神衛生サービスに対する十分な支援があるかとの質問に対し、首長は、それが地域社会に現在不足しているものだと回答した。