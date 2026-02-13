【Last Flag】 2026年 発売予定 価格：未定

Night Street Gamesは、PC用ヒーローシューター「Last Flag」のオープンベータテストを開催している。期間は3月2日まで。

本作は、2つのチームにわかれて旗を奪い合う「キャプチャー・ザ・フラッグ」を題材にした5vs5のヒーローシューター。舞台は1970年代風のファンキーな世界で、オープンベータではメイン武器やアビリティが異なる9人の「コンテスタント」と2つのマップが実装されている。

最初の1分間は旗を隠すところから始まり、その後ゲームがスタートすると、マップ中央にある3つの「レーザータワー」を占拠しつつ相手チームの旗を探し出す。旗を見つけ出した後は、自陣に持ち帰り「ピラミッド」の中で旗を一定時間防衛できれば勝利となる。倒されたプレーヤーは何度でも復活可能で、1回の試合時間も20分以内に終わるなど、シューター系が苦手でも楽しめるカジュアルなゲームとなっている。

最初の1分間は、旗を隠しつつアビリティの強化に必要なキャッシュを集めていく

ゲームがスタートすると、マップ中央にある「レーザータワー」の占拠を目指す

占拠すると相手チームの旗の位置をある程度絞り込める

相手の旗を持って自陣の「ピラミッド」へ。一定時間防衛できれば勝利となる

もちろん相手チームもピラミッドへ攻め込んでくる。防衛できなければ、相手チームがまた旗をどこかに隠すことができる

倒されても復活可能。シューター系が苦手でも楽しめるカジュアルなゲームだ

本作は2026年中に正式リリースされ、手頃な価格の買い切り型を予定している。オープンベータはPCのみで行なわれているが、プレイステーションおよびXbox向けのコンソール版も開発されており、クロスプラットフォームに対応予定。シーズン制のようなアップデートも計画されており、現在2つの追加マップと2人の追加コンテスタントを開発中とのことで、今後の続報に期待したい。

(C) Last Flag 2025

