中森明菜　２０年ぶりのライブツアー「『スローモーション』や『少女Ａ』などを歌わせていただく予定です」

歌手の中森明菜（６０）が１３日、２０年ぶりのライブツアーに向けて、この日放送されたニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」に、肉声メッセージを寄せた。

この日、「ＡＫＩＮＡ ＮＡＫＡＭＯＲＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６特設サイト」で、７月に２０年ぶりに３都市を巡るライブツアーを開催すると発表。７月１日の愛知・Ｎｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館フォレストホール、同８日、９日に大阪・フェスティバルホール、同１３日、１４日に東京・東京国際フォーラム・ホールＡで開催する。

発表後に放送された同番組で、中森は肉声メッセージを寄せ「お兄ちゃん、礼二さん、こんにちは、中森明菜です。毎日寒い日が続きますが、お変わりはないですか？」と切り出すと、「私は今こうして、お２人のラジオに参加させていただいて、とてもうれしい気持ちでいっぱいです」と喜びを伝えた。

「お兄ちゃんにぜひ見てほしいライブツアーが決まりました」と７月のツアーを報告。「お兄ちゃんは何が聞きたいですか？」と呼びかけ、「今回のライブツアーでは、『スローモーション』や『少女Ａ』などを歌わせていただく予定です。いろんな曲をたくさん歌いますからね。みなさんの聞きたい曲をたーくさんやって、良いショーに致しますので、楽しみにしててくださいね」と伝えた。