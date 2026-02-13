累計600万個超えのDole人気シリーズ新作「カカオフルーツボウル」セブン一部店舗限定で登場
【モデルプレス＝2026/02/13】「Dole スムージーボウル」シリーズの新商品「Dole スムージーボウル カカオフルーツボウル」が、2026年2月17日（火）より、東京都の一部セブン-イレブンにて数量限定で販売される。
今回、バレンタインデーの時期にぴったりの新作として、さっぱりとした甘みと酸味が特徴のカカオフルーツ果汁を使用した「Dole スムージーボウル カカオフルーツボウル」がラインナップに加わる。
◆Dole“カカオフルーツ”の新作スムージーボウル
「Dole スムージーボウル」は、冷凍フルーツ3種とスムージーベースをカップに盛り付け、甘酸っぱいフルーツとクリスピーなグラノーラ、濃厚でなめらかなスムージーの組み合わせが手軽に楽しめる人気商品。2025年3月から12月末までの期間で、シリーズ累計販売個数約600万個を超えるなど、発売のたび話題を集めている。
◆カカオパルプの味わいに注目
同商品は、チョコレート製造の過程で活用される機会が少なかった、カカオフルーツの果肉から出る果汁をスムージーベースに使用。ライチを思わせるさっぱりとした甘みと爽やかな酸味が特徴のカカオフルーツ果汁を、Doleの規格外バナナ「もったいないバナナ」のピューレと合わせ、爽やかで甘酸っぱいスムージーベースに仕上げている。これにより、カカオをフルーツとして楽しむ、サステナブルな楽しみ方を提案。美味しさはそのままに、フードロス削減にも貢献する。
カップ内には、シリーズ既存商品同様にフルーツや、クリスピーなグラノーラ、そしてスムージーを盛り付け。甘酸っぱくトロピカルな風味を楽しめる。（modelpress編集部）
■Dole スムージーボウル カカオフルーツボウル
期間：2026年2月17日（火）より順次
売価：497.88 円（税込）
販売エリア：東京都の一部セブン-イレブン店舗
※いずれも数量限定、予定数を販売次第終了
※店舗により、取り扱いがない場合がある
