【NewDaysの『九州沖縄フェア』】190種以上のご当地グルメ&コラボ商品などをラインアップ!【2月17日〜3月16日】

JR東日本クロスステーション リテールカンパニーは、2月17日から3月16日までの間、NewDaysとNewDays KIOSKで、毎年好評の『九州沖縄フェア』を開催する。

今回のフェアでは、“お肉とフルーツの祭典!”と題し、九州･沖縄各県自慢のご当地グルメやコラボ商品など、190種以上のフェア商品を販売する。

主なおすすめ商品は以下の通り。

※記事中の価格表記はいずれも税込。

【この記事のすべての画像(28点)を見る】チキン南蛮やとり天、鹿児島黒豚のカレーパンのほか、沖縄県産マンゴーやシークヮーサーを使ったスイーツも

〈NewDaysイチ推しのお肉商品&フルーツ商品一覧〉

◆【宮崎】霧島黒豚ベーコンのB.L.T.サンド

2月17日発売、380円

霧島黒豚のショルダーベーコンの旨味、シャキシャキ食感のレタス、フレッシュトマトが楽しめるB.L.T.サンド。

※首都圏および静岡･長野･宮城･福島･山形･岩手で販売

◆手巻豚焼肉おにぎり(九州産黒豚使用)

2月24日発売、210円

九州産黒豚を甘じょっぱいにんにく風味のたれで味付けた、焼肉おにぎり。

※首都圏および静岡･長野･宮城･福島･山形･岩手で販売

◆【大分】大分の味!とり天弁当

2月17日発売、660円

大分県のご当地グルメ「とり天」のお弁当。ご飯の上に博多明太子と阿蘇高菜をトッピングした。

※首都圏および静岡･長野･宮城･福島･山形･岩手で販売

◆【宮崎】炭火焼鶏風 おつまみサラダ

2月24日発売、315円

宮崎名物の鶏炭火焼きをイメージしたおつまみサラダ。こんがり焼いたチキンと塩だれ味のキャベツを合わせた。

◆【宮崎】チキン南蛮バーガー

2月24日発売、238円

宮崎県のご当地グルメ「チキン南蛮」をイメージしたバーガー。バンズに大分県産かぼすの果汁を使用した南蛮漬けのたれで味付けしたチキンカツを挟み、タルタルソースをトッピングした。

◆【鹿児島】平焼き鹿児島黒豚カレーパン

3月10日発売、155円

鹿児島黒豚カレーフィリングを包んで粉チーズをトッピングして平焼きにした。

◆【沖縄】マンゴークリーム大福

2月17日発売、195円

沖縄県産マンゴーピューレを使用したマンゴーソースとマンゴークリームを大福生地で包んだ。

マンゴークリーム大福 195円

◆【福岡】いちごのムースクレープ(福岡県産あまおう苺のピューレ入りジャム)

2月17日発売、198円

クレープにあまおう苺ジャムを使用した苺のムースとスポンジ、苺ジャム、ホイップを入れて包んだ。

※首都圏および静岡･長野･宮城･福島･山形･岩手･新潟で販売

◆【熊本】熊本肥後グリーンメロンパン

2月17日発売、165円

高い糖度の熊本県産「肥後グリーンメロン」のメロンクリームとホイップクリームが入ったもちっとした食感のメロンパン。

◆【熊本】和栗あん&ホイップパイ

2月24日発売、160円

熊本県産和栗のペースト入り栗味餡をパイ生地で包み、三角形に焼き上げ、ミルク味ホイップを入れた。

◆【沖縄】サーターアンダギー 沖縄パイン味

2月24日発売、198円

一口サイズで食べやすい、パイン風味のサーターアンダギー4個入り。沖縄県産パイナップルの爽やかな甘みと風味が特徴。

◆【沖縄】沖縄県産シークヮーサーのチーズケーキ

2月24日発売、298円

沖縄県産シークヮーサーのエードを使ったチーズケーキに、シークヮーサーのナパージュをかけた。

【すべての画像(28点)を見る】お肉商品とフルーツ商品の画像はこちら

〈プレミアムおにぎりには佐賀県産「さがびより」使用〉

フェア期間中、「ニュータスプレミアムおにぎり」のお米には、佐賀県産「さがびより」を使う。一粒一粒が際立ち、甘みが広がる味わいが特徴。

プレミアムおにぎりには佐賀県産「さがびより」を使用

◆いくら本膳 醤油仕込みと昆布入りだしご飯おにぎり

2月17日発売、310円

大粒で上品な味わいのいくら醤油漬けを、北海道産昆布を使用した昆布だしご飯で包んだ。

※首都圏および静岡･長野･宮城･福島･山形･岩手･新潟駅で販売

◆紅鮭おにぎり〜大分県産かぼす胡椒風味〜

2月17日発売、285円

熟成して旨味を閉じ込めた天然の紅鮭に、大分県産のかぼす胡椒を合わせた。

※首都圏および静岡･長野･宮城･福島･山形･岩手で販売

◆具たっぷり とろたくおにぎり〜本まぐろ入りねぎとろ使用〜

2月17日発売、270円

本まぐろ入りのねぎとろと、たくあんを合わせた具たっぷりのおにぎり。本まぐろは、製品のまぐろのうち50%使用している。

※首都圏および静岡･長野･宮城･福島･山形･岩手･新潟駅で販売

〈沖縄黒糖を使ったスイーツ〉

沖縄黒糖は、沖縄の離島8島で作る、サトウキビだけを原材料とした黒糖。サトウキビを搾って濃縮するだけの昔ながらの製法を継承しながら、近代的な工場によってHACCPに基づく衛生管理を取り入れて作られている。

沖縄黒糖とのコラボ商品一覧

◆黒糖ラテ

〜発売中、255円

沖縄黒糖ブランドの1つである多良間島産黒糖を使った。

※沖縄県多良間島産黒糖13%使用(砂糖と黒蜜に占める割合)

◆黒糖蒸しパン 4個入

2月17日発売、170円

沖縄県多良間島産黒糖入り蜜を使用した黒糖蒸しパン。

※首都圏および静岡･長野･宮城･福島･山形･岩手･新潟で販売

〈宮崎生まれのヨーグルッペとのコラボ商品〉

1985年発売の宮崎生まれのロングセラー商品･ヨーグルッペは、口当たりの良いマイルドな味わいが特徴の乳酸菌飲料。

ヨーグルッペとのコラボ商品一覧

◆ヨーグルッペ風チョコづくし

3月3日発売、170円

ヨーグルッペをイメージしたチョコとヨーグルッペ味のビスケット生地を組み合わせた。

◆ふわもち ヨーグルッペクリーム

2月24日発売、210円

ヨーグルッペを使用したクリームをもちもちとした食感の生地で包んだ。

◆ヨーグルッペパフェ

2月24日発売、348円

ヨーグルッペを使ったムースに、ホイップクリームを絞り、ココアクランブルとチーズケーキを合わせた。

【各県自慢の“うまいもの”はほかにも!】博多ナイルカレー監修のカレーパンやスペシャルブラックモンブランなどの画像はこちら

〈キャンペーンも同時開催〉

フェア期間中、『九州沖縄フェア』対象商品1品以上を含む、700円(税込)以上購入すると、レシートに発行されるIDで応募できる『九州･沖縄ご当地満喫プレゼントキャンペーン』に参加できる。

また、NewDaysアプリでは、『九州沖縄フェア』商品をお得に購入できるキャンペーンも実施する。

【九州･沖縄ご当地満喫プレゼントキャンペーン】

キャンペーン期間中にNewDays･NewDays KIOSKで『九州沖縄フェア』対象商品1品以上を含む、700円(税込)以上を購入すると、レシートに発行されるIDを1口として、応募できる。

4口で『熊本県をめぐる!特急「A列車で行こう」1泊2日の旅(2026年7月11日発)』(5組10人)に、1口で『カタログギフト 九州七つ星ギフトひだまりコース』または『カタログギフト 琉球ギフトcoral(コーラル)』(各20人)に応募できる。

レシートID発行期間:2026年2月17日〜3月16日

応募締切:2026年3月17日

九州･沖縄ご当地満喫プレゼントキャンペーン

【NewDaysアプリでおトクなクーポンがもらえる】

〈1〉NewDaysアプリに登録したSuica･PASMOで『九州沖縄フェア』対象商品を購入すると、アプリのスタンプが1商品につき1個貯まる。スタンプが5個貯まると、次回の買い物に使える10%引きクーポンに交換できる。クーポンは発行から7日間利用可能。

〈2〉NewDaysアプリと連携したJRE POINTを利用すると、『九州沖縄フェア』対象商品が、商品の価格よりお得なポイント数でJRE POINTお試しクーポンに交換できる。例えば、「おもちミルク」145円→70ポイント、「博多ナイルカレー監修カレーパン」165円→80ポイント、「サンドおむすび チキン南蛮」398円→190ポイントなど。

JRE POINTお試しクーポンでフェア商品をお得に購入できる

【各県自慢の“うまいもの”はほかにも!】博多ナイルカレー監修のカレーパンやスペシャルブラックモンブランなどの画像はこちら

■『九州沖縄フェア』特設サイト(2月17日開設)