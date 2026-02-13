スタバ、限定レザートートなど6点入り“1万9000円セット”登場
スターバックスコーヒージャパンは2月16日10時から、公式オンラインストアでGold会員を対象とした限定セット「スターバックス マイカスタマイズ ジャーニー セット」の抽選エントリー受付を開始する。
価格は1万9,000円（税込、送料無料）。販売はオンラインでの抽選のみで、店頭販売は行わない。
エントリー期間は2月27日23時59分まで。当選発表は3月6日、発送は3月23日から行う。
同セットは、レザーグッズや折りたたみ傘、チケット類など計6点を詰め合わせた内容。
〈1〉2WAYレザートートバッグ
ショッピングバッグから着想を得たボックス型デザイン。牛床革を使用し、手持ちと肩掛けの2WAY仕様。A4サイズの書類や13インチ程度のノートPCが収納可能で、内側にはボトルホルダーやオープンポケットを備える。
〈2〉レザーチャームポーチ
ショッピングバッグをモチーフにした手のひらサイズのミニポーチ。マチ付きで、リップやイヤホンなどの小物を収納できる。キーリング付きでバッグなどに装着可能。
【画像(8点)を見る】スターバックス マイカスタマイズジャーニーセット「レザーチャームポーチ」「レザーパスケース」「晴雨兼用アンブレラ」
〈3〉レザーパスケース
両面収納タイプ。カバー付きの二重構造で、着脱可能なネックストラップが付属する。
〈4〉晴雨兼用アンブレラ
ブランドカラーのグリーンを基調に、コーヒーチェリーをワンポイントであしらった折りたたみ傘。
〈5〉カスタマイズパス
4月1日〜9月25日の期間中、ドリンクの有料カスタマイズが割引になるパス。
1ドリンクにつき、有料カスタマイズ54円／55円（持ち帰り価格／店内価格）を2点まで割引。108円／110円のカスタマイズは54円／55円の割引となる。1会計につき1ドリンクまで対象。フードのカスタマイズは対象外。
〈6〉フード＆ドリンクチケット
フード・ドリンク各3枚のチケット綴り。
フード：店内506円分／持ち帰り496円分
ドリンク：店内583円分／持ち帰り572円分
有効期間は4月1日〜9月27日。超過分は別途支払いが必要。
【画像】マイカスタマイズジャーニーセット「晴雨兼用アンブレラ」「レザーチャームポーチ」など8点■購入者特典としてeTicketを毎月配信
購入者には特典として、4月から9月までの6カ月間、毎月6枚（計36枚）の「My Customize Journey Monthly eTicket」を配信する。
1枚につき、有料カスタマイズ54円／55円（持ち帰り価格／店内価格）1点が割引対象。各月下旬ごろ配信し、有効期間は発行日から約1カ月間。Mobile Order & Payでも利用可能。
なお、フードのカスタマイズは対象外。カスタマイズパスとの併用はできない。一部利用できない店舗がある。
■エントリー資格
・Web会員サービス「My Starbucks」の会員に登録しており、エントリー期間中にスターバックスリワードGold会員の人。
・エントリー期間中にエントリーフォームにてエントリーした人。
・抽選に当選した場合、オンラインストアで3月12日23時59分までに購入手続きができる人。
エントリーは1人1回限りとなっている。