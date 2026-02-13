義理チョコすらもらえなくなる！バレンタイン直前の行動９パターン
たとえ「義理」だとしても、女性は誰にでもチョコをあげるわけではありません。「あの人にはあげなくてもいいや」と思われないためには、うかつな行動を控えたほうがいいでしょう。そこで今回は、10代から30代の独身女性204名に聞いたアンケートを参考に「『義理チョコをあげるつもりだったけど…やめた！』と思われてしまうバレンタイン直前の行動」をご紹介します。
【１】「義理ならいらない」とモテ男ぶる
「偉そうに！ 何様なの？」（20代女性）など、ちょっと格好をつけただけでも、女性からの批判は免れられないでしょう。どうせなら、「今年こそ本命チョコがほしいな」と言い換えるだけで、グッと好感度が増しそうです。
【２】「○○さんからはもらいたくない」などと恋する女性の純情を踏みにじる
「最低！ 人として嫌いになりそう」（20代女性）など、乙女心を馬鹿にした発言をすると、バレンタインどころかその後の人間関係にも溝が生まれそうです。意中の女性以外からの告白は、たしかに対処に困るものですが、口外しないよう肝に銘じましょう。
【３】男友達ともらえるチョコの数を競おうとする
「いっぱいもらって優越感に浸りたいの？」（20代女性）など、バレンタインをゲームのように扱うと、女性のテンションは下がってしまうようです。男同士の本音トークは、女性には聞かれないよう、細心の注意を払ったほうがいいでしょう。
【４】「お返しが面倒くさい」と上から目線な発言をする
「ギブアンドテイクって普通の考え方じゃない？」（20代女性）など、チョコを「日頃の感謝の印」と捉えている女性には、お返しを嫌がる男性の気が知れないようです。「何をお返しすれば喜んでもらえるのか悩むよね」程度の発言であれば、問題ないでしょう。
【５】「甘いモノが苦手だから困る」などもらえて当然という態度をとる
「あげなければ困らせることもないもんね！」（20代女性）など、チョコをもらえること前提で斜に構えた態度を取ると、女性から反感を持たれてしまいそうです。「鼻をへし折ってやりたい」と思われてもいいことはないので、自信過剰とも受け取れる発言は慎みましょう。
【６】去年もらったチョコの数を自慢する
「誰からでもいいんだなとガッカリ」（20代女性）など、チョコの数にこだわる態度は、女性から不評なようです。ただの義理でもらったチョコと、仲の良い女友達からのチョコでは、喜びに差があるはず。チョコは「量より質」と考えを改めたほうがよさそうです。
【７】「○○のチョコがいい」などわがままな注文をつける
「もらう側のくせに、なにわがまま言ってるの？」（20代女性）など、女性が好意で贈るものに対して口出しすると、「面倒くさい！」と思われても仕方がありません。「もらえるだけでありがたい」という気持ちで、心静かにバレンタインを待ちましょう。
【８】「バレンタインで浮かれるなんて…」と否定的なことを言う
「そんなこと言われてまであげたくない」（20代女性）など、たとえモテない負け惜しみでも、バレンタインを批判すると、女性たちから総スカンを食らいそうです。本心はどうあれ、はしゃぐ女性たちを穏やかに見守る立場をとってはいかがでしょうか。
【９】「チョコちょうだい」とまわりの女性全員にアピールする
「節操がない！」（20代女性）というように、「チョコをもらえないかも」という焦りから、いろいろな人におねだりすると、いくら親しい女性でも呆れてしまうかもしれません。「本命」であればもちろん、「義理」ならなおさら普段の行動が肝心なので、信用をなくさないよう慎重に行動しましょう。
バレンタインに否定的な発言をしたり、チョコを数ではかるような態度をとったりすると、女性の気持ちを萎えさせてしまうようです。「気持ちがこもっていれば何でも嬉しい」という謙虚な態度を心がけましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計204名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
