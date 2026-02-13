【1/12 ザ・バイクシリーズ No.34 カワサキ KZ400E Z400FX 1979】 参考価格：2,860円 セール価格：2,145円 割引率：25％

Amazonにて、青島文化教材社から発売中のプラモデル「1/12 ザ・バイクシリーズ No.34 カワサキ KZ400E Z400FX 1979」が割引価格で販売されている。

本製品は、1979年に発売された「カワサキ Z400FX」を1/12スケールで再現したプラモデル。E1からE3までのミラーやシートパターンを再現することができる。また、質感を高める金属製のスプリングをリアショックに採用している。

(C) AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co,.Ltd. All rights reserved.