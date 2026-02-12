都心にいながら美しい夜景＆イルミを楽しめちゃう、しかも“入場無料”！ 注目イベントがいよいよ開催間近です。

【全写真】「無料の夜景&イルミイベント」開催イメージ

すべて無料で楽しめる！バレンタインに開催される充実イベント

バレンタインデーの2月14日（土）、池袋・サンシャイン60の展望台てんぼうパーク内の特設会場にて、「夜景とイルミネーションが彩る江戸・東京の魅力発見 プレミアムナイト」が開催されます。

東京都は、国内外へ東京の都市としての魅力を発信し、「東京ブランド」の確立に向けた取り組みを推進。その一環である「東京の魅力発信プロジェクト」に、「江戸・東京 夜景&イルミネーションウィーク 2026」が採択されました。

今回ご紹介するイベントは、その「江戸・東京 夜景＆イルミネーションウィーク2026」の一環として開催。

“東京の夜景・イルミネーション”のいまと未来を楽しめる体験イベントです。

まず注目は、この日しか見られない「トークステージ」。

夜景観光士の資格を持つ元SKE48・高柳明音さんらが登場し、夜景の魅力を語る「江戸・東京プレミアムナイトトークショー」は必見＆必聴♪

さらに最新の“MR技術”を用いた体験型イルミネーションも実施。

「タイムスリップ！江戸・東京のMR体験」と題して、東京の夜景写真を眺めるうちに浮世絵の世界へタイムトリップ！？ そんな不思議な体験が味わえるのだそう。

MR体験イメージ

その他にも、未来のイルミネーションとして注目を集める「エコイルミ」を使用したフォトスポットなども設置されます。さらにアンケートに答えるとプレゼントがもらえる企画も実施！

会場は、池袋・サンシャイン60の展望台てんぼうパーク。イベント自体はなんとすべて無料！ これは太っ腹♪

展望台からの美しい東京の夜景を眺めながら、この日だけの特別なイベントを楽しんでみては？

「夜景とイルミネーションが彩る江戸・東京の魅力発見 プレミアムナイト」イベント概要

日程：2026年2月14日（土）

開場：16時

会場：池袋 サンシャイン60展望台 てんぼうパーク

トークイベント概要：

・プログラム1「江戸・東京プレミアムナイトトークショー」17:00／19:00

・プログラム2「印象的な1枚を生み出す夜景撮影のヒント」18:00