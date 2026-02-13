渡辺美奈代、家族への手作り″バレンタインケーキ″披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が11日、オフィシャルブログを更新。家族のために手作りした“バレンタインケーキ”を披露し、注目を集めている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「バレンタイン」と題してブログを更新すると「家族のために手作りバレンタイン！」と報告。今回は定番のチョコレートではなく、“ムース作り”に挑戦したことを明かした。
真っ赤なゼリー液を丁寧に流し込む様子や、なめらかなムースを型に広げる工程など手間ひまかけた過程が伝わるカットや、鮮やかな赤のゼリー層、ふんわりとした淡いピンクのムース、しっとりとしたスポンジ生地の三層が美しく重なった華やかな仕上がりの“バレンタインケーキ”にホイップクリームとミントを添え、透明感のあるガラス皿にのせられ、まるでパティスリーの ショーケースに並ぶような完成度の写真を公開。
最後には「もやし君も絶賛でした！」と家族からの好評ぶりをうれしそうに報告し、「動画ではレシピも公開します！」と自身のYouTubeチャンネルで作り方を紹介していることを告知し、ブログを締めくくった。
色鮮やかで上品な仕上がりにファンからは「素敵でーす」「作りた〜い」「お店みたい」「おいしそう」「素敵すぎます」「手作り愛情」「お店で売られてるみたいに美味しそう」といった声が寄せられている。
