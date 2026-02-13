コワモテの63歳・小沢仁志、ギャップにじむ朝食ショット披露に反響「可愛すぎます」「食べるの、もったいない」「朝からホッコリ」
“コワモテ俳優”としても知られる小沢仁志（63）が11日、自身のインスタグラムを更新。朝食の“茶漬け”の写真を披露した。
【写真】「可愛すぎます」ギャップにじむ朝食の写真を披露した小沢仁志
小沢は「おはようさん！今朝は早いので軽めにサケ茶漬けと悠太から貰った明太子で」とつづり、食卓の写真をアップ。具がたくさんの茶漬けの上に人気キャラクター「ちいかわ」の小さなかまぼこが大量にトッピングされており、ギャップのにじむかわいらしい1枚となっている。
この投稿にファンからは「食べるの、もったいないですね…」「可愛すぎます」「朝からホッコリしました」「朝からちいかわな兄い素敵です」「私はうさぎが好きです」「ちいかわが浮かんでるのが可愛い」などの反響が寄せられている。
