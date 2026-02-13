大竹しのぶ、“お気に入り”ファッションで決めた近影に反響「かわいいー」「一瞬､IMALUちゃんかと」「そっくり 親子だわぁ〜」
俳優の大竹しのぶ（68）が11日、自身のインスタグラムを更新。「今日は一日中、5月から始まるミュージカル『ローズ』の取材日でした」と明かし、白いトップス×赤いチェック柄スカートのブリティッシュ風スタイルで決めたこの日のコーデを披露した。
【写真】「かわいいー」「一瞬､IMALUちゃんかと」“お気に入り”ファッションで決めた大竹しのぶ ※ソロショットは2枚目〜
大竹は「デザイナーでもあり、スタイリストであるナディアさんと一緒に。実はこのスカートもナディアさんがデザインしたもので、彼女からのプレゼントです。今一番のお気に入りです」と紹介し、ナディアさんとの2ショットやソロショットをアップ。続けて「ヴィヴィッドなカラーで、可愛いデザインのナディアさんのお洋服が大好きです」と語っていた。
また、投稿では「顔隠して撮影したら、メイクさんが『めちゃ可愛い』と言ってた」と取材時の周囲の反響も紹介。大竹は“前髪ぱっつん”スタイルで、ファンからは「しのぶさん、かわいいー」「一瞬､IMALUちゃんかと思いました」「IMALUちゃんとそっくり 親子だわぁ〜」と、その近影に大竹の娘でタレント・IMALU（36）を重ね合わせた人が多かった。
【写真】「かわいいー」「一瞬､IMALUちゃんかと」“お気に入り”ファッションで決めた大竹しのぶ ※ソロショットは2枚目〜
大竹は「デザイナーでもあり、スタイリストであるナディアさんと一緒に。実はこのスカートもナディアさんがデザインしたもので、彼女からのプレゼントです。今一番のお気に入りです」と紹介し、ナディアさんとの2ショットやソロショットをアップ。続けて「ヴィヴィッドなカラーで、可愛いデザインのナディアさんのお洋服が大好きです」と語っていた。
また、投稿では「顔隠して撮影したら、メイクさんが『めちゃ可愛い』と言ってた」と取材時の周囲の反響も紹介。大竹は“前髪ぱっつん”スタイルで、ファンからは「しのぶさん、かわいいー」「一瞬､IMALUちゃんかと思いました」「IMALUちゃんとそっくり 親子だわぁ〜」と、その近影に大竹の娘でタレント・IMALU（36）を重ね合わせた人が多かった。