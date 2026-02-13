漫画家の吾嬬竜孝さんが昨年9月に亡くなっていたことが13日、分かった。コミックニュータイプ編集部の公式X（旧ツイッター）で発表された。

発表は株式会社KADOKAWA コミック Newtype編集部名義で「2025年9月、漫画家の吾嬬竜孝先生が逝去されました。『ダッフルコートアーミー』第19話執筆中の急な訃報に接し、編集部一同深い悲しみを禁じ得ません」と報告した。

続けて「吾嬬竜孝先生は『鉄腕アダム』（集英社刊）をはじめ、『コミック Newtype』にて『宇宙戦艦ヤマト NEXT スターブレイザーズ A』『ダッフルコートアーミー』と、意欲的な作品を次々と発表してくださいました。そのクリエイティブの数々に深い敬意を表するとともに、心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼し、「なお、葬儀は近親者のみにて執り行われましたことをご報告させていただきます」と伝えた。

そして「『ダッフルコートアーミー』には、まだ単行本化されていないストーリーや、ネーム状態の原稿、今後の構想といった未発表の資料がございます。連載は現話数までで終了となりますが、単行本未掲載の話数や資料を集めた書籍の刊行を予定しております」とし、「今後につきましては詳細が決まり次第、改めて『コミック Newtype』のサイト並びにSNS等で告知させていただきます」とした。