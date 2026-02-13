BTSが、4月11日に韓国 高陽、17日、18日に東京ドームで開催するワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の公演をライブビューイングとしてリアルタイム中継する。

本ライブビューイングは、世界75カ国／地域、3,500館以上の劇場で実施予定。時差の影響により一部地域ではディレイ中継となるが、対象国／地域および上映館数は今後さらに拡大する予定とのことだ。

日本国内でも、主要シネマコンプレックスを含む全国の映画館で上映。2月25日18時より、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよびMOBILE会員を対象とした先行抽選受付がスタートする。

さらに、本ツアーの開催を記念して、BTS Weverse ShopおよびUNIVERSAL MUSIC STOREにて、3月20日にリリース予定のアルバム『ARIRANG』購入者から抽選で東京ドーム公演のサウンドチェックイベントへ招待する企画も実施。詳細はBTS日本公式サイトにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）